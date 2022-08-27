انت الان تتابع خبر بعد التعادل مع المصري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالتعادل بدون أهداف، انتهى لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، على أرضية ستاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك دخل المباراة بتشكيل مكون من الشباب بعد أن حسم لقب الدوري الممتاز، وفضل فيريرا إراحة اللاعبين الكبار.

بهذا التعادل، يرتفع رصيد أبناء القلعة البيضاء للنقطة 77 ويكون التعادل الثاني على التوالي للفريق بعد التعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري.

بينما المصري البورسعيدي وصل رصيده للنقطة 38 وضمن البقاء في الدوري الممتاز باحتلاله المركز التاسع.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

المواجهة المقبلة للفرسان البيض، ستكون بمواجهة فريق إيسترن كومباني بستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

المباراة ستقام يوم الثلاثاء 30 أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.