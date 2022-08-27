«تعديل المسار».. موعد مباراة السعودية وسوريا كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية وسوريا ، تختتم مساء السبت 27 أغسطس 2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والتي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية، ولحساب لقاءات اليوم الثاني والأخير عن المجموعة الرابعة، يستضيف ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، مواجهة قوية ومصيرية، تجمع منتخبا سوريا والسعودية ، يسعى من خلالها نسور قاسيون إلى انتصار يحسم تأهلهم إلى الدور الثاني، بينما يحتاج الأخضر إلى فوز كبير من أجل ضمان فرصة في العبور نحو ربع نهائي مونديال العرب للناشئين .

نتناول خلال التغطية التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة السعودية وسوريا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين في النسخة الرابعة من كأس العرب لمنتخبات الناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية وسوريا .

مباراة السعودية وسوريا

يوم جديد وأخير إذن، ضمن مباريات الجولة الثانية في الدور الأول من Arab Cup U-17 موسم 2022.

حيثما مواجهة سوريا والسعودية ، التي تطمح طموحات كبيرة لنسور قاسيون.

استنادًا إلى النتيجة الإيجابية “نسبيًا” عن الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.

مقابل آمال جديدة وإن كانت صعبة لناشئي الصقور، بالنظر إلى الأداء والنتيجة في اللقاء الافتتاحي.

فيما يلي نستعرض سويًا ترتيب المجموعة الرابعة قبل انطلاق مواجهات الجولة الثانية من كأس العرب للناشئين 2022 :

وإليكم قائمة بالمنتخبات الـ15 التي خاضت غمار المنافسات ونتائجها فيها:

نشير إلى أنه، وضمن لقاءات الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات في المونديال العربي للناشئين 2022 ، تنظم 4 لقاءات يوم السبت.

حيثما تقام مباراة مصر ولبنان في نفس توقيت مواجهة الصقور والنسور، عن المجموعة الرابعة.

فيما تلعب في ختام اليوم مباراة العراق وجزر القمر ، و مباراة موريتانيا والمغرب عن المجموعة الثالثة.

المنتخب السعودي

مع منتخب السعودية تحت 17 عامًا ، نستهل تغطيتنا للقاء المرتقب.

حيثما اصطدم ناشئو الأخضر في الجولة الأولى بالمنافس المصري القوي، بالرغم من المشاركة الأولى للأخير في البطولة!.

وتلقى Saudi Arabia national under-17 football team هزيمة ثقيلة يوم الأربعاء الماضي.

دفعته نحو تذيل المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط، وبصافي (-3) هدف.

تاريخيًا، سجال الصقور الصغار حضورهم في مونديال العرب لمنتخبات الناشئين في النسخ الثلاث الماضية.

نجح خلالها في التتويج باللقب النسخة الأولى في 2011 التي استضافتها المملكة.

وللمفارقة، أنها جاءت على حساب المنتخب السوري، منافسه في مواجهة السبت.

بعدما فاز المنتخب السعودي للناشئين في النهائي بنتيجة (4-3).

المنتخب السوري

من ناحية أخرى، يدخل منتخب سوريا تحت 17 عامًا، لقاء السبت، متسلحًا بحافز اقترابه من التأهل.

شريطة تمكن المنتخب المصري، في المواجهة الأخرى عن المجموعة الرابعة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام لبنان.

إضافة بالطبع إلى فوز نسور قاسيون على ناشئي الأخضر.

عمومًا نجح Syria national under-17 football team في الجولة الأولى من الدور الأول، بالتعادل سلبيًا مع رجال الأرز.

ما مكنه مؤقتًا من احتلال المركز الثالث بالمجموعة.

وذلك بالتساوي مع المنتخب اللبناني للناشئين في رصيد النقاط وصافي الأهداف.

على الصعيد التاريخي، سجل المنتخب السوري للناشئين حضوره في نسخة واحدة من البطولة العربية للمنتخبات.

حصد خلالها المركز الثاني في موسم 2011، بعد الخسارة من أمام السعودية كما أسلفنا.

تاريخ مواجهات السعودية وسوريا

عن المواجهات التي جمعت Saudi arabia vs Syria ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، فقد التقى الجانبان في لقاء وحيد على مستوى الناشئين.

وذلك في نهائي كأس العرب تحت 17 سنة لعام 2011 م .

وحسمها الأخضر بانتصار مثير بنتيجة (4-3).

في النهاية حصد الفريق السعودي لقبه الأول والوحيد في البطولة.

أما على مستوى الكبار، فقد جمعت الجانبين 19 مواجهة.

حيثما تنوعت ما بين كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

إضافة إلى دورة الألعاب العربية وكأس العرب، ودورة الألعاب الآسيوية.

علاوة على مباريات ودية أخرى.

فازت السعودية في 10 مباريات، فيما حققت سوريا الفوز في لقاءين فقط، فيما حسم التعادل نتيجة 7 مواجهات.

وحول الأهداف المسجلة في مواجهات السعودية أمام سوريا ، فقد سجل الأخضر 32 هدفًا، مقابل 17 هدفًا أحرزهما نسور قاسيون.

بناء على ذلك مما سبق، كانت أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الكبيرين، فوز الصقور السعودية (5-4).

وذلك خلال تصفيات كأس العالم 1990 ، في لقاء الذهاب عن المجموعة الثانية.

حيثما مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ السعودية ضد سوريا .

فيما كانت الفوز “الصفري” المميز للمنتخب السعودي بنتيجة (3-0).

وذلك خلال لقاء دور المجموعات في كأس العرب الثامنة 2002 ، التي أقيمت في الأراضي السعودية وتوج بها الأخضر.

من ناحية أخرى ، وعن انتصاري سوريا ضد السعودية ، فكانت المرتين بنفس النتيجة (2-1).

الأولى كانت في تصفيات كأس العالم 1978 .

بينما كانت الأخرى في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2011 .

موعد مباراة السعودية وسوريا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة لناشئي الصقور السعودية ، مساء السبت، عند الساعة السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت سوريا والسعودية ، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت الجزائر “البلد المنظم”، الرابعة ( 4:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

ستقوم قنوات أبوظبي الرياضية HD 1 وكذلك القناة السادسة الجزائرية بتغطية أحداث المواجهة، علاوة على شبكة القنوات السعودية الرياضية من خلال KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD .

كما تقوم أيضًا قنوات فلسطين الرياضية Palestine Sport ، بجانب القناة الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport والقناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD ، وكذلك قناة الشارقة الرياضية الإماراتية.

وحول حكم مباراة السعودية وسوريا ، فلم يفصح الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) عن هويته حتى كتابة تلك السطور.

وعن معلق مباراة السعودية وسوريا ، فننتظر الإعلان الرسمي من القنوات الناقلة للحدث.

الخاتمة

في النهاية، استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة سوريا والسعودية والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من كأس العرب لمنتخبات الناشئين ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وأيضًا تاريخ مواجهات سوريا والسعودية .