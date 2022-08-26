منتخب الناشئين يتعادل مع تونس ويقترب من التأهل

منتخب الناشئين يتعادل مع تونس ويقترب من التأهلاقترب المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من بلوغ ربع نهائي كأس العرب للناشئين، إثر تعادله الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

بهذا التعادل رفع الأحمر الصغير رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة، مستفيداً من فارق الأهداف مع ليبيا التي تغلّبت على عُمان متذيلة الترتيب بهدفين لهدف، في حين تراجعت تونس إلى المركز الثالث بنقطتين.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء في ملعب مستنغانم في مدينة وهران الجزائرية محتضنة البطولة، بدأ المنتخب الوطني متوازناً في منطقتي الدفاع والهجوم بحثاً عن فك الشفرة التونسية، رغم حساسية اللقاء وأهميته، كون الفائز سيقترب من خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

بادر المنتخب التونسي بالضغط على دفاعات اليمن، بحثاً عن هدف يربك حسابات أبناء المدرب محمد البعداني، وهو ما تحقق لنسور قرطاج عبر إحراز هدف السبق عن طريق عبد الرحمن العرقي، الذي استفاد من هجمة مرتدة لينفرد بالحارس وضاح أنور ويضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 20 من الشوط الأول.

رفاق القائد عصام ردمان استشعروا خطورة الموقف، واستعادوا زمام الأمور دون خدش الشباك التونسية، رغم بعض الفرص المواتية لتعديل النتيجة على أقل تقدير، لكن دفاعات وحارس تونس كانوا عند مستوى الحدث، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأحمر اليماني بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أظهر ناشئو اليمن مستوًى مغايراً وفرضوا سيطرة ميدانية طولاً وعرضاً، باستثناء مرتدات خجولة لتونس، حيث تغيّرت بعض الملامح التكتيكية التي أسهمت في ترجيح الكفة اليمنية بهدف محمد الهندي، مستغلاً عكسية زميله عبد الرحمن الخضر، ارتطمت في حارس المرمى لتعود إلى الهندي المتمركز في خط الستة، ليطلقها في المرمى في الدقيقة 55.

وكاد القائد عصام ردمان أن يعلن تأهل اليمن إلى ربع النهائي، بعدما تلقى كرة بينية من زميله أنور الطريقي، لتصله الكرة وهو في انفراد تام وسددها، لكن الحارس التونسي أفشل مفعولها وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 82، ليستمر اللعب سجالاً هنا وهناك، ليسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي ستكشف أوراق المتأهلين إلى الدور المقبل، حيث سيواجه الأحمر منافسه ووصيفه الليبي الاثنين المقبل، في مباراة يخوضها اليمن بفرصتي التعادل أو الفوز، في حين تحتاج تونس إلى التأهل الفوز ولا غيره أمام المتذيل عُمان دون نقاط. سبأ