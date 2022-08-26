نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبيأوقعت قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم التي سحبت الجمعة في إسطنبول، أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي، فيما سيواجه مواطنه العريق مانشستر يونايتد ريال سوسييداد الإسباني.

ويحقق أرسنال، وصيف نسختي 2000 و2019 والعائد إلى البطولات القارية، بداية رائعة في الدوري الإنجليزي وضعته في الصدارة بثلاثة انتصارات كاملة.

وإلى أيندهوفن بطل 1978 الذي يشرف عليه الهداف السابق رود فان نيستلروي، سيواجه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا كلاً من بودو/غليمت النرويجي وزيوريخ السويسري. وفشل منافسو أرسنال الثلاثة في تخطي تمهيديات دوري الأبطال هذا الموسم.

في المقابل، جاءت المجموعة الخامسة مقبولة ليونايتد، بطل 2017 ووصيف 2021، مع سوسييداد الباسكي، شيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا نيقوسيا القبرصي. وعوّض "الشياطين الحمر" بدايتهم السلبية في الدوري المحلي التي شهدت خسارتين، عبر الفوز على الغريم ليفربول الاثنين الماضي 2-1.

وكان يونايتد قد تغلّب على سوسييداد 4-صفر بمجموع مبارتي دور الـ32، في طريقه إلى نهائي يوروبا ليغ 2021، عندما خسر أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

أما شيريف المتوج سبع مرات توالياً بلقب الدوري المولدوفي والفائز على ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الموسم الماضي في دور المجموعات، فيأمل في المنافسة على الأقل على مركز ثان يؤهله إلى ملحق الدور الـ16. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يلعب الفريق القادم من منطقة ترانسنيستريا، مبارياته البيتية في كيشيناو.

وضمت القرعة 12 متأهلاً مباشراً، 10 أندية متأهلة من الدور الفاصل وعشرة خاسرة في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وتوزّعت الأندية الـ32 على ثماني مجموعات، بواقع أربعة في كل مجموعة. يتأهل بطل كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16، فيما يخوض الوصيف ملحقاً مع أحد ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في مجموعتها في دوري الأبطال.

أما أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة، فينتقلون للعب في ملحق كونفرنس ليغ، حيث سيواجهون أصحاب مراكز الوصافة في المجموعات.

وضم الوعاء الأول روما الإيطالي، حامل لقب كونفرنس ليغ الثالثة من حيث الأهمية قارياً، بالاضافة إلى سبعة أندية بحسب التصنيف.

ووقع روما الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مجموعة ثالثة سهلة تضم لودوغوريتس البلغاري، ريال بيتيس الإسباني وايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي.

ووقع لاتسيو الإيطالي في مجموعة سادسة تضم فينورد الهولندي، وموناكو الفرنسي في الثامنة إلى جانب النجم الأحمر الصربي.

وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 سبتمبر و3 نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 فبراير، دور الـ16 في 9 و16 مارس، ربع النهائي في 13 و20 أبريل، نصف النهائي في 11 و18 مايو والنهائي في 31 مايو في بودابست.

وكانت نسخة الموسم الماضي انتهت بتتويج أينتراخت فرانكفورت الألماني على حساب رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، فيما يحمل إشبيلية الإسباني الرقم القياسي بستة ألقاب.