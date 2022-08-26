يوفنتوس يتعاقد مع البولندي ميليك

يوفنتوس يتعاقد مع البولندي ميليكقال نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إنه تعاقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع الهاجم البولندي أركاديوش ميليك، لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وأضاف يوفنتوس أن عقد الإعارة يتضمن بنداً يتيح له شراء اللاعب البولندي مقابل سبعة ملايين يورو (6.98 مليون دولار)، تسدد خلال ثلاث سنوات، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى مليوني يورو، ويتعلق بمستوى أداء اللاعب.

وقال يوفنتوس إنه دفع ميلوني يورو مقابل إبرام صفقة الإعارة.

وسبق لميليك (28 عاماً) اللعب في الدوري الإيطالي، حيث أمضى أربعة أعوام ونصف العام في صفوف نابولي الذي شارك معه في 120 مباراة، وأحرز نحو 60 هدفاً.

وانضم ميليك إلى مرسيليا معاراً لعام ونصف العام في يناير/كانون الثاني 2021 قبل أن يتحول الارتباط إلى تعاقد دائم في نهاية الموسم الماضي.

ولعب ميليك أيضاً 63 مباراة دولية لمنتخب بولندا وأحرز 16 هدفاً دولياً لبلاده.