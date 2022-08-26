نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر مباراة النصر والوحدة عبر موقع ملعب مرسول بارك tickets.victoryaren.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق العالمي الآن عن رابط تذاكر مباراة النصر والوحدة في بداية مباريات الفريق في دوري المحترفين السعودي دوري “روشن”، من أجل حجز التذاكر لمشاهدة فريقها في ثوبه الجديد، ومعرفة مدى أستعداد اللاعبين للفوز باللقب هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم مع أكثر من فريق الهلال أو الاتحاد أو الشباب، وغيرهم من الفرق التي دعمت صفوفها للظفر بأقوى الألقاب المحلية وفيما يلي رابط التذاكر وموعد اللقاء.

يلتقي فريق النصر نظيره فريق الوحدة السعودي في الدوري يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، على ملعبه ملعب مرسول بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يسعى العالمي لبداية قوية تعطي الثقة لجماهيره في أن الفريق قادر على الفوز باللقب هذا الموسم، بينما منافسه فريق نادي الوحدة يرغب في تقديم عرض قوي، والحصول ولو على نقطة التعادل من بين جماهير العالمي، وفيما يلي رابط التذاكر لمباراة النصر والوحدة.

رابط تذاكر مباراة النصر والوحدة

الدخول على الموقع الإلكتروني لملعب مرسول بارك tickets.victoryaren.com .

. النقر على أيقونة حجز التذاكر.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الراغب في شراء التذكرة.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم طباعة التذكرة على تطبيق توكلنا.

توقيت مباراة النصر والوحدة

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودول قطر، الكويت، البحرين، العراق.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.

أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة

لم تطرح التذاكر حتى اللحظة لمعرفة الأسعار ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنتابع الموقع الرسمي لنادي النصر السعودي ونخبركم بموعد فتح رابط الحجز وأسعار التذاكر التي لن تختلف عن الموسم الماضي الذي كانت تتراوح الأسعار فيه بين 40 ريال حتى تصل إلي 7000 ريال لفئة أل vip.

موقع تذاكر مباراة النصر والوحدة

كان نادي النصر السعودي قد أعلن عبر الحساب الرسمي له عن طرح تذاكر جميع مبارياته على منصة موقع ملعب مرسول بارك هذا العام وطرح باقة العالمي للجماهير والتي نفذه في وقت سريع نظراً للمميزات العديدة التي تقدمها لجماهير العالمي.