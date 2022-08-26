انطلاق الليوث.. موعد مباراة الشباب والباطن اليوم 2022/08/26 في الدوري ورابط التذاكر

أختتم نادي الشباب أستعداداته لبداية المباريات الرسمية بدوري المحترفين، وتترقب جماهير الليوث موعد مباراة الشباب والباطن في الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري المحترفين “روشن” وكان الزعيم الهلالي قد أستهل مشواره في الدفاع عن لقبه بالفوز خارج دياره على الخليج بهدفين دون رد، ليشعل المسابقة في يومها الأول تلعب قبل هذه المباراة مباراة الاتحاد ضد العدالة لحساب نفس الجولة، اللقاء يقام على ملعب نادي الشباب أستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض”الملز”، وينقل عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، المالك الحصري والوحيد لجميع مباريات المسابقة الأهم والأقوى في العالم العربي والقارة الصفراء.

كان فريق الشباب السعودي قد أنهى الموسم الماضي في المربع الذهبي، حيث حل رابع الترتيب برصيد 55 نقطة، ويسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب بينما منافسه الليلة فريق نادي الباطن قد أنهى الموسم في المركز أل 13 برصيد 33 نقطة، وكان من الفرق المهددة بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى السعودي، ونجى من الهبوط في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة ويسعى هذا العام لبداية قوية حتى لا يعاني في المسابقة من البداية.

موعد مباراة الشباب والباطن

18.00 : – السادسة بتوقيت غرينتش. 19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر. 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر/ السودان/ ليبيا. 21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ دولة الكويت/ قطر/ البحرين/ العراق.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة على شاشة قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق السعودي المتميز حماد العنزي، ويسبق المباراة أستوديو تحليلي يقدم التفاصيل، وطريقة اللعب المحتملة والتشكيل ويحلل اللقاء بعد انتهائها.

تذاكر مباراة الشباب ضد الباطن في الدوري

الدخول على موقع نادي الشباب السعودي لحجز التذاكر alshababfc.ticketmx.com.

تحديد المباراة الشباب ضد الباطن.

حجز التذكرة التي ترغب بها وتحديد رقم المقعد.

ثم دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

تحميل التذكرة وطباعتها على تطبيق توكلنا لإبرازها عند دخول الملعب.

موعد مباراة الشباب والباطن اليوم