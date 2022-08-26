نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الجريحين.. موعد مباراة الإمارات وفلسطين كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات وفلسطين ، تستأنف مساء يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة لعام 2022 ، والتي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية، حيث يستضيف ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، أحداث المواجهة الهامة والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا فلسطين والإمارات ، الجريحين من الجولة الأولى، بعد هزيمتين قاسيتين، ولاسيما للفدائي، والتي يسعى الفريقان لمحوهما، خاصةً مع حظوظ متساوية وصعبة في نفس الوقت للجانبين في التأهل، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين الخضر وصقور الجديان.

نستعرض خلال السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة الإمارات وفلسطين والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الرابعة من كأس العرب للناشئين 2022 ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإمارات وفلسطين .

مباراة الإمارات وفلسطين

مواجهة أخرى جديدة في كأس العرب تحت 17 سنة موسم 2022 ، لا تقبل القسمة على اثنين.

حيثما لقاء منتخبا فلسطين والإمارات ، الساعيان إلى مصالحة مصالحة جماهيرهم.

وذلك بعد خسارة كبيرة، وخاصة للفدائيين في الجولة الأولى.

ما وضع الفريقين في مأزق كبير، ليس له بديل إلا الفوز، بانتظار مفاجآت المواجهة الأخرى بين صقور الجديان ومحاربو الصحراء.

فيما يلي، نستعرض نتائج مواجهات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العرب للناشئين 2022 :

وهذا ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء لقاءات الجولة الافتتاحية :

وتلك قائمة بالمنتخبات الخمسة عشر التي سبق لها المشاركة في البطولة وأبرز نتائجها وإنجازاتها:

ننوه إلى أن مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية في الدور الأول من المونديال العربي للناشئين ، سيشهد مواجهات قوية وحاسمة.

ففي نفس توقيت لقاء الفدائي وعيال زايد ، تقام مباراة الجزائر والسودان .

تسبقهما مواجهتان أخريان، وهما مباراة عمان وليبيا وكذلك مباراة تونس واليمن.

المنتخب الإماراتي

مع منتخب الإمارات تحت 17 سنة ، نستهل تغطيتنا لمواجهة الجريحين الهامة.

حيثما يدخل الأبيض مواجهة الجمعة، وعينه على النقاط الثلاث.

من أجل استعادة حظوظه في بلوغ ربع نهائي Arab Cup U-17 موسم 2022.

إذ أن United Arab Emirates national under-17 football team يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة A.

بلا رصيد من النقاط، وصافي (-2) هدف.

وذلك بعدما خسر في اللقاء الافتتاحي أمام صقور الجديان.

وتعقد جماهير المنتخب الإماراتي، على مشاركة فريقها الأولى في البطولة، من أجل تحقيق إنجاز بارز.

يتجاوز به الدور الأول، المسمى بـ”التمثيل المشرف”!.

المنتخب الفلسطيني

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب فلسطين من مواليد عام 2006 م ، لقاء الجمعة، وحاله ليس أفضل كثيرًا من منافسه.

حيثما تلقى الفدائي الخسارة الأكبر في الجولة الأولى والبطولة العربية لمنتخبات الناشئين.

وذلك من أمام مستضيف البطولة المنتخب الجزائري.

وهو ما ذهب به إلى غياهب ذيل المجموعة الأولى، بلا رصيد من النقاط وبصافي (-5) أهداف.

ويتمتع Palestine national under-17 football team بأفضلية تاريخية على مستوى المشاركات.

ولكن لم يستطع معها الفريق تجاوز دور المجموعات، وذلك خلال مشاركتي 2011 و2014.

تاريخ مواجهات الإمارات وفلسطين

على صعيد المواجهات بين Emirates vs Palestine ، فلم نرصد في “ثقفني” في فئة الناشئين تحت 17 سنة، أي مواجهة جمعت الجانبين.

غير أن 5 لقاءات جمعت المنتخبين الشقيقين في فئة الشباب ( تحت 19 سنة).

فازت الإمارات في 4 منها، بينما تعادلا إيجابيًا في لقاء وحيد.

ولم يسبق لـ فلسطين أن حققت الفوز على الإمارات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الإمارات أمام فلسطين ، فقد أحرز الأبيض 13 هدفًا، وسكنت شباكه هدفًا واحدًا من الفدائي.

وعن أكبر نتيجة شهدها لقاءات الفريقين، فكانت فوز عيال زايد بنتيجة (6-0).

وذلك خلال تصفيات كأس آسيا للشباب 2006.

مثلت تلك النتيجة، الفوز الأكبر لـ الإمارات ضد فلسطين في تاريخ مواجهات الجانبين.

ورصدنا فوزًا وحيدًا لـ فلسطين ضد الإمارات بهدف نظيف.

وذلك خلال مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية 2021.

على مستوى الكبار، التقت فلسطين والإمارات في تصفيات كأس العالم 2018 خلال المرحلة الثانية.

فاز الأبيض ذهابًا بثنائية نظيفة، بينما تعادلا في لقاء العودة بنتيجة (0-0).

موعد مباراة الإمارات وفلسطين والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الآسيوية الثالثة في كأس العرب للناشئين ، مساء الجمعة، عند الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت الإمارات، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية وفلسطين، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الإمارات وفلسطين ، فننتظر الإعلان الرسمي من جهة الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستقوم قنوات السعودية الرياضية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية HD 1 ، وأيضًا القناة السادسة الجزائرية، وكذلك قناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD والقناة الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport .

وعن معلق مباراة الإمارات وفلسطين ، فلم تفصح أيًا من القنوات الناقلة بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، جميع التفاصيل والكواليس والأخبار بشأن موعد مباراة فلسطين والإمارات والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الرابعة من كأس العرب للناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وكذلك تاريخ مواجهات فلسطين والإمارات.