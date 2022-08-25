نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر الاتحاد والعدالة عبر ticketmx هنا موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تذاكر الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن أصبح محل بحث كبير جداً من قبل مناصري الاتحاد السعودي، ويتم حجز تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة إلكترونياً من خلال رابط تكت ماكس ticketmx.com، ويهتم الشارع الكروي في المملكة وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم اهتمام كبير بانطلاق الجولة الأولى من دوري روشن بمسماه الجديد، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال تقرير مفصل عن موعد المباراة وموقع تذاكر الاتحاد والعدالة وطريقة حجز وطباعة التذاكر لمتابعة المباراة.

رابط تذاكر الاتحاد والعدالة

يسعى جماهير ومشجعي الاتحاد السعودي لمؤازرة فريقهم في الجولة الأولى من الدوري في نسخته الجديدة. وكما نعلم جميعاً فإن نادي الاتحاد السعودي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب الدوري الموسم الماضي لولا التعثر في آخر الجولات. لذلك هناك حالة من الشغف لدى جماهيره لتعويض خسارته للدوري الموسم السابق.

موقع حجز تذاكر الاتحاد والعدالة

قرر نادي العدالة منح تذاكر المباراة مجاناً لجماهير النادي. أما بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد فيجب عليهم شراء تذاكر المباراة عن طريق موقع تكت ماكس وبالطريقة التالية:-

الدخول على موقع تكت ماكس الإلكتروني ticketmx.

الضغط على مباراة العدالة والاتحاد.

اختيار الدرجة وطريقة الدفع وتأكيد الحجز.

طباعة تذكرة المباراة من الموقع الإلكتروني.

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري

تنتظر الجماهير المتابعة لكرة القدم والعاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة الاتحاد اليوم في الدوري ضد العدالة. والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الحالي 2022. حيث يلتقي الفريقين على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد والعدالة في الجولة الأولى

من يحسم الجولة الأولى لصالحة الاتحاد صاحب التاريخ الكبير والبطولات العديدة أم العدالة صاحب الطموح والرغبة في تقديم مباراة قوية أمام نمور أسيا. الاتحاد نحو انطلاقه قوية في بداية مشواره في الدوري في النسخة الجديدة. ويرغب في الفوز بالمباراة واقتناص أول ثلاث نقاط له في الدوري. وفي المقابل يسعى العدالة لتقديم مباراة قوية والإعلان عن نفسه بقوة في هذه المباراة الافتتاحية له في دوري روشن. لمن تكون الكلمة العليا هذا ما ستجيب عنه المباراة خلال الساعات القادمة.