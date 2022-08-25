انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يفوز رسميًابجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2021-2022 والان مع التفاصيل

الدوري الاسباني 2021-2022.

دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

كأس السوبر الإسباني 2021-2022

كأس السوبر الأوروبي 2022-2023. قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022. انتهت قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 على النحو التالي: المجموعة الأولى: أياكس أمستردام الهولندي – ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – رينجرز الأسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – باير ليفركوزن الألماني – كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – برشلونة الإسباني – إنتر ناسيونالي الإيطالي – فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني – توتنهام الإنجليزي – سبورتينج لشبونة البرتغالي – مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي – تشيلسي الإنجليزي – سالزبورج النمساوي – دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني – لايبزيج الألماني – شاختار دونتسيك الأوكراني – سيلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – إشبيلية الإسباني – بروسيا دورتموند الألماني – كوبنهاجن الدنماركي.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – يوفنتوس الإيطالي – بنفيكا البرتغالي – مكابي حيفا الإسرائيلي.

رياض - احمد صلاح - فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2021-2022 وتم اختيار بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ويورغن كلوب من بين المرشحين لدوري أبطال أوروبا لعام 2021-2022 وتعادل ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا 2022 مع لايبزيغ الألماني، وشختار دونيتسك الأوكراني، وفريق سيلتيك الاسكتلندي وفاز كارلو أنشيلوتي بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد منذ عودته للنادي من فريق إيفرتون الإنجليزي.