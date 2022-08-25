كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

انت الان تتابع خبر كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروباوالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حصل مهاجم ريال مدريد والنجم الفرنسي كريم بنزيمة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لأول مرة في التاريخ في حفل أقيم في مقر الاتحاد الأوروبي في اسطنبول، تركيا، اليوم الخميس وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريق ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي للوصول إلى الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، بالفوز على زملائه في ليفربول دون هدف واحد. في النهاية.
تصدّر بنزيمة مهاجم ريال مدريد جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا الموسم الماضي، متقدما على نجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ13 هدفا، والإيفواري هالر من أياكس برصيد 11 هدفا وجدير بالذكر أن كريم بنزيمة يلعب لريال مدريد منذ عام 2009، بعد انتقاله من فريق ليون الفرنسي.
سجل بنزيمة مؤخرًا هدفًا ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2022-2023، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرة ريال مدريد فلقد سجل بنزيمة هدفه رقم 220 في مرمى سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، متجاوزًا أسطورة برشلونة كيني ليصبح الثامن في قائمة هدافي الدوري الإسباني على الإطلاق. لديها 219 .