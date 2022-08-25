كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

تصدّر بنزيمة مهاجم ريال مدريد جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا الموسم الماضي، متقدما على نجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ13 هدفا، والإيفواري هالر من أياكس برصيد 11 هدفا وجدير بالذكر أن كريم بنزيمة يلعب لريال مدريد منذ عام 2009، بعد انتقاله من فريق ليون الفرنسي.

سجل بنزيمة مؤخرًا هدفًا ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2022-2023، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرة ريال مدريد فلقد سجل بنزيمة هدفه رقم 220 في مرمى سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، متجاوزًا أسطورة برشلونة كيني ليصبح الثامن في قائمة هدافي الدوري الإسباني على الإطلاق. لديها 219 .