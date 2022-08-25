"هتوحشنا"... نجم الأهلي ينهي علاقته بالنادي بشكل شبة رسمي ويودع زملائه "تفاصيل"

وكان اللاعب بيرسي تاو الذي غادر القلعة الحمراء في وقتنا الحالي والذي قام بالانضمام الي صفوف النادي الأهلي المصري في وقت سابق قادما من فريق برايتون الإنجليزي وذلك لمدة 4 سنوات مقابل مليون و800 ألف يورو،ووفقًا لمصادر صحفية لجريدة خاضعة لدولة جنوب أفريقيا فإن بيرسي تاو قرر إنهاء رحلته مع العملاق المصري النادي الأهلي.

وقد تم إحضار اللاعب بيرسي تاو من قبل المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هو الذي اوصي به إلى القلعة الحمراء في عام 2021 بعدما أشرف على تدريبه في صن داونز، وقد تعرض اللاعب بيرسي تاو في وقت سابق له للعديد من الإصابات منذ انضمامه لصفوف النادي الأهلي المصري، وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة منه ومن خبراته بشكل كامل على المستوى الفني، وكان اللاعب بيرسي تاو البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاما قد خاض واحد وثلاثين مباراة بقميص النادي الأهلي المصري، وقام يتسجيل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.