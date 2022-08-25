موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة بالدوري

من المقرر أن تنطلق المواجهة بين فريق الأهلي وطلائع الجيش، يوم السبت القادم الموافق 27 أغسطس 2022م، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

وسوف تبث فعاليات اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس، وذلك باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.