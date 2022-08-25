انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتقابل فريق النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك في إطارمنافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري 2022، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة بالدوري
من المقرر أن تنطلق المواجهة بين فريق الأهلي وطلائع الجيش، يوم السبت القادم الموافق 27 أغسطس 2022م، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري
وسوف تبث فعاليات اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس، وذلك باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.