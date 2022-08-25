بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبافاز الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه.

وجاء تكريم بنزيمة خلال الحفل الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، على هامش إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.حسب وكالة صفا الفلسطينية.

وقدم بنزيمة موسماً استثنائياً قاد فيه ريال مدريد لحصد الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة الهداف في البطولتين.

وحصد النجم الفرنسي الجائزة متفوقاً على الثنائي، الحارس تيبو كورتوا زميله في النادي الملكي، وكيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهذه هي أول مرة ينال فيها بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا، علماً بأنها انطلقت عام 2011.

بالمقابل، حصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جائزة أفضل مدرب في أوروبا، وتفوق أنشيلوتي على الثنائي بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) ويورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)، اللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للجائزة.

وحقق المدرب الإيطالي إنجازاً مميزاً في الموسم الماضي، بقيادته ريال مدريد لحصد لقبي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادماً من إيفرتون الإنجليزي، علماً بأنه حصد مع النادي الملكي لقب البطولة الأوروبية عام 2014 أيضاً.