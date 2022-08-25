نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023، أقيمت مساء اليوم الخميس قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 في العاصمة التركية أسنطبول، حيث شهدت القرعة حضوراً من جانب كل الأندية المشاركة في البطولة، حيث ستقام منافسات البطولة بنظام دوري المجموعات وبمشاركة 32 فريقاً.

ويشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 32 فريقاً من القارة الأوروبية، ويحمل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني، وهو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وأن تمكن من الفوز بالبطولة في أربعة عشرة مناسبة من قبل.

وبحسب نظام بطولة دوري أبطال أوروبا فإنه يتم إقامة بدء البطولة من المجموعات، حيث يتم تقسيم الفرق إلى ثمانية مجموعات، ومن ثم يتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، فيما سيخرج الفريق صاحب المركز الثالث إلى بطولة الدوري الأوروبي.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا قد جنبت الفرق التي من نفس الدولة، فيما تم وضع الفرق في أربعة تصنيفات، وذلك وفقاً لتصنيف الفرق في دورياتهم المحلية، بالإضافة إلى تصنيفهم الأوروبي.

وكانت قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 التي قد أقيمت مساء اليوم الخميس قد أسفرت عن وقوع المجموعات وفقاً للتالي:

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز.

أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز. المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن، كلوب بلوج.

بورتو – أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن، كلوب بلوج. المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، برشلونة، إنتر ميلان، فيكتوريا بلزن السويسري.

بايرن ميونخ، برشلونة، إنتر ميلان، فيكتوريا بلزن السويسري. المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتنج لشبونة، مارسيليا.

آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتنج لشبونة، مارسيليا. المجموعة الخامسة: ميلان، تشيلسي، سالزبورج، دينامو زغرب.

ميلان، تشيلسي، سالزبورج، دينامو زغرب. المجموعة السادسة: ريال مدريد، لايبزيج، شاختار دونيتسك، سيلتك.

ريال مدريد، لايبزيج، شاختار دونيتسك، سيلتك. المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية، بروسيا دورتموند، كوبنهاجن.

مانشستر سيتي، إشبيلية، بروسيا دورتموند، كوبنهاجن. المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا، مكابي تل أبيب.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS الرياضية بالنقل الحي والمباشر لأحداث منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 عبر شاشتها، حيث ستقوم شبكة القنوات بنقل كافة فاعليات البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية، خاصة وأن القنوات تمتلك الحقوق الحصرية للبث في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.