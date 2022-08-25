نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروباأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي عن وقوع برشلونة في مجموعة "الموت" إذ سيعود البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ مجدداً بعد انتقاله الشهر الماضي، بينما سيلتقي النرويجي إرلينغ هالاند بزملائه لاعبي دورتموند من جديد.

ووقع برشلونة في أصعب مجموعة بالبطولة إلى جانب بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن التشيكي، فيما سيلتقي مانشستر سيتي بإشبيلية وبوروسيا دورتموند وكوبنهاغن الدنماركي.

وتحتوي المجموعة الثامنة على الكثير من المواجهات المنتظرة، إذ تضم باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا.

وجاءت مجموعة البطل ريال مدريد متوسطة، بعدما ضمت إلى جانبه لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني وسيلتك الأسكتلندي.

ويعود ليفربول لمواجهة نابولي للمرة الثالثة في 4 أعوام بعدما وقعا في المجموعة الأولى بجانب أياكس الهولندي ورينجرز الأسكتلندي.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وكلوب بروج البلجيكي، فيما حل آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي في المجموعة الرابعة بجانب توتنهام الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي ومرسيليا الفرنسي.

وتضم المجموعة الخامسة كلاً من ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.