غلاسكو وكوبنهاغن ودينامو إلى دور المجموعات

غلاسكو وكوبنهاغن ودينامو إلى دور المجموعاتتأهل غلاسكو رينجرز الأسكتلندي وأف سي كوبنهاغن الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من منافسات الدور الفاصل للتصفيات الذي اختتم الليلة الماضية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد حجز رينجرز مقعده إلى دور المجموعات للمرة الأولى بعد 12 عاماً من مشاركته الاخيرة في المسابقة القارية الأم بفوزه على مضيفه أيندهوفن الهولندي 1-صفر إياباً، بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً.

ويدين رينجرز الذي وصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي بانجازه إلى مهاجمه الكرواتي أنتونيو تشولاك صاحب الهدف الوحيد (60)، بعدما كان سجل أحد هدفي فريقه في الذهاب.

وسجل الدولي الكرواتي بعد مجهود لزميله ماليك تيلمان إثر خطأ من الدفاع الهولندي، هدف التأهل للمرة الاولى منذ عام 2010.

وانضم غلاسكو إلى مواطنه ومنافسه اللدود سلتيك في سحب القرعة اليوم الخميس، ليخوض عملاقا الكرة الأسكتلندية غمار دور المجموعات معاً للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وتأهل أف سي كوبنهاغن بدوره إلى دور المجموعات بتعادله السلبي مع مضيفه طرابزون سبور التركي، بعدما كان فاز على أرضه 2-1 ذهاباً.

وأكمل دينامو زغرب عقد الأندية المتأهلة بحجزه البطاقة الأخيرة عقب فوزه على ضيفه بودو/غليمت النروجي 4-1 بعد التمديد، معوضاً خسارته ذهاباً صفر-1.

ويخوض الخاسرون من الدور الفاصل للتصفيات منافسات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما تقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الخميس في اسطنبول.