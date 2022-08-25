تعادل مانشستر سيتي مع برشلونة وديًا

تعادل مانشستر سيتي مع برشلونة وديًاتعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره برشلونة الإسباني مساء أمس، في مباراة ودية على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عبر الجابوني أوباميانج بالدقيقة 26.

وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة بتسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونج، قبل أن يدرك السيتي التعادل عن طريق كول بالمر بالدقيقة 70.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يدرك السيتي التعادل مجدداً بركلة جزاء نفذها رياض محرز بالدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وكان برشلونة قد خاض مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة، وتعادل في الأخرى، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين، وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.