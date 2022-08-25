انت الان تتابع خبر صحف البرتغال زعلانة بسبب رحيل سواريش عن الأهلي: استقبل هدفين فقط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تناول عدد من صحف البرتغال، موقف ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك تداول قرب رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

صحف البرتغال تعلق على رحيل سواريش عن الأهلي

بعد تداول العديد من الصحف والمواقع المصرية، موضوع قرب رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش عن قيادة الأهلي المصري بنهاية الموسم، قامت العديد من صحف البرتغال بالتعليق على الأمر، حيث علقت صحيفة “ريكورد” قائلة: “موقفه معقد تسبب في عدم ارتياحه”.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، “أن سواريش حقق نتائج جيدة مع الأهلي منذ توليه المهمة، إلا أنه يواجه صعوبات، وأكدت أن مشواره مع الأهلي ليس بالسهل، خاصة بعد قرار الإدارة بالإعتماد على الناشئين، مما جعله يعتمد على أكثر من 13 لاعب شاب”.

بينما أشادت صحيفة”أبولا” البرتغالية بفوز الأهلي بقيادة سواريش على نظيره إنبي بهدفين دون رد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الممتاز، حيث أن الفوز جعل الأهلي قريب من المركز الثاني”.

واتفقت صحيفة “desporto” البرتغالية، مع صحيفة “أبولا”، حيث أكدت “أن فوز الأهلي بقيادة سواريش على نظيره إنبي بهدفين دون رد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الممتاز، جعله قريب من المركز الثاني، حيث يعد ذلك إنجاز في ظل الاعتماد على الناشئين”.

رحيل سواريش بنهاية الموسم

وهناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، على رحيل سواريش مع نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم تكبد خزينة الأهلى أي أموال حول الشرط الجزائي، وذلك حسبما أكدت العديد من المصادر.