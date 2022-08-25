صفعة قوية على وجه برشلونة ومانشستر يونايتد من دورتموند

انت الان تتابع خبرصفعة قوية على وجه برشلونة ومانشستر يونايتد من دورتموند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني صفعة قوية لأندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب موقفه من بيع ظهيره البلجيكي توماس مونييه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني الاحتفاظ بخدمات اللاعب البلجيكي توماس مونييه من أجل الحفاظ على قوام الفريق في الموسم الجديد والمنافسة على البطولات.

وكان قد ارتبط اسم البلجيكي توماس مونييه للانتقال إلى برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والرحيل عن بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد بوروسيا دورتموند على أن الإدارة والجهاز الفني ليس لديهم النية في بيع ظهير الفريق البلجيكي توماس مونييه والرجيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الجاري وأن الفريق في حاجة لخدمات اللاعب.