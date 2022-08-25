انت الان تتابع خبر عاجل.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع ميليك مهاجم فريق مارسيليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس نجاحه في التعاقد مع النجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي اليوم أنه تعاقد مع النجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي تعاقد يوفنتوس مع البولندي أركاديوش ميليك الذي سبق له وأن لعب لفريق نابولي الإيطالي بعدما فشل في التعاقد مع مهاجم فريق برشلونة النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

وتعد صفقة النجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك هي السادسة لفريق يوفنتوس بعدما تعاقد مع بول بوجبا ودي ماريا وجاتي وكامبياسو وجيلسون بريمر لدعم صفوف السيدة العجوز مع بداية الموسم الجديد من أجل المنافسة على البطولات المحلية والدولية.