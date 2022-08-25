انت الان تتابع خبر نجم ليفربول يعترف بفضل محمد صلاح : اللعب إلى جواره يساعدني على التطور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعترف نجم فريق ليفربول الإنجليزي لويس دياز بفضل نجم منتخب مصر والريدز محمد صلاح بفضله عليه حيث أكد على أن الفرعون المصري ساعده كثيرا داخل الملعب.

وقال لويس دياز أن اللعب بجوار محمد صلاح أمر في غاية الروعة حيث يساعدخ بشكل كبير ويتطور بصورة سريعة خاصة وأن الفرعون المصري يمتلك إمكانيات كبيرة.

وأضاف نجم فريق ليفربول أنه كان يشاهد محمد صلاح في التلفزيون على مدار ست سنوات وفي العديد من البطولات وكان يتمنى أن يأتي اليوم لكي يشارك بجواره في المباريات ويرتدي قميصه يوما ما.

وأوضح لويس دياز أنه فخور بنفسه لأنه حصل على فرصة المشاركة بجوار هداف فريق ليفربول محمد صلاح لأن اللعب إلى جوار لاعبين مثله كل يوم يساعده على التطور.