انت الان تتابع خبر تشيلسي مصمم على ضم أوباميانج من برشلونة : لف ورجع تاني من جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاد من جديد مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي للدخول في مفاوضات جادة مع نادي برشلونة الإسباني من أجل ضم مهاجم الفريق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في سوق الانتقالات الصيفية.

وصمم نادي تشيلسي على ضم المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة لدعم صفوف البلوز وتحديدا خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى تشيلسي إلى تعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وقدم البلوز عرضههم الأول لضم أوباميانج، مقابل 15 مليون يورو ولكن قوبل العرض بالرفض نظرا لأن المقابل المادي قليل.

ويرغب برشلونة في بيع ضم مهاجم الفريق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مقابل 25 مليون يورو وينوي تشيلسي في الدخول بمفاوضات جديدة من أجل تخفيض المبلغ والفوز بخدمات اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.