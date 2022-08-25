تصنيف فيفا للمنتخبات عن شهر أغسطس : مصر السادس أفريقيا والـ40 عالمياً

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تصنيف فيفا للمنتخبات

رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لفكرة القدم فيفا اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس عن تصنيف المنتخبات عن شهر أغسطس حيث احتل منتخب مصر الأول المركز السادس أفريقيا والـ40 عالمياً.

وجاء في المركز الأول أفريقيا منتخب السنغال والـ18 عالميا.. وفي المركز الثاني أفريقيا منتخب المغرب والـ22 وعالمياً.. وفي المركز الثالث أفريقيا منتخب تونس والثلاثون عالمياً.

وفي المركز الرابع أفريقيا منتخب والـ31 عالميا.. والكاميرون في المركز الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا.. ومنتخب الجزائر السابع أفريقيًا والـ41 عالميًا.. ومنتخب مالي الثامن أفريقيًا والـ46 عالميًا.. ومنتخب كوت ديفوار في المركز التاسع أفريقيًا والـ52 عالميًا.. ومنتخب بوركينا فاسو العاشر أفريقيًا والـ55 عالميًا.

ترتيب المنتخبات على مستوى العالم

1- منتخب البرازيل

2- منتخب بلجيكا

3- منتخب الأرجنتين

4- منتخب فرنسا

5- منتخب إنجلترا