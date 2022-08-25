المنتخب الوطني لكرة القدم يحافظ على ترتيبه عالمياً

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رياض - احمد صلاح - احتل المنتخب الوطني لكرة القدم المركز 86 عالميا، وفق التصنيف الدوري الصادر، الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وحافظ لمنتخب الوطني على نفس المركز في التصنيف قبل الأخير للاتحاد الدولي الذي حل فيه المنتخب أيضاً في المركز 86.



كما حافظ المنتخب، وفق التصنيف الصادر، على المركز 13 على الصعيد الآسيوي، والمركز 11 عربيا.



ومن المنتظر أن ينظم اتحاد الكرة دورة رباعية الشهر المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني ومنتخبات سوريا، العراق وسلطنة عمان، خلال فترة التوقف الدولية المعتمدة.



يذكر أن المنتخب الوطني سبق وأن تأهل رسميا لنهائيات آسيا التي تقام العام المقبل.