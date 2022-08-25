انت الان تتابع خبر مباريات حاسمة بدوري المحترفين الجمعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الوحدات وفريق نادي شباب الأردن على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.



كما يلتقي على ستاد الحسن بإربد عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة، الحسين إربد والسلط، ويلتقي الصريح مع الفيصلي عند السابعة مساء السبت على ستاد الحسن، قبل أن يستقبل شباب العقبة نظيره مغير السرحان عند التاسعة والنصف على ملعب العقبة.



يشار إلى أن سحاب والجزيرة سيلتقيان اليوم الخميس عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي معان مع الرمثا عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.



ويتشارك الفيصلي والوحدات صدارة ترتيب الفرق بذات الرصيد 31 نقطة، وحل ثالثا الحسين 29، شباب العقبة 21، سحاب 18، السلط 17، شباب الأردن ومغير السرحان 16، الرمثا 15، معان 13، الصريح 11، والجزيرة 10.

