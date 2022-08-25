نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر الاتحاد والعدالة في دوري روشن الجولة الأولى وموعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا المقال موقع تذاكر الاتحاد والعدالة، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة غداً الجمعة الموافق 26\08\2022 على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، عاد من جديد الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” الدوري العربي الأقوى على الإطلاق، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير بمتابعة الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط موقع حجز تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري من خلال رابط تكت ماكس ticketmx، وكذلك أسعار تذاكر الاتحاد والعدالة والقنوات الناقلة وموعد المباراة.

موقع تذاكر الاتحاد والعدالة

ازداد البحث بشكل كبير عن موقع تكت ماكس ticketmx الإلكتروني وذلك من قبل الجماهير العاشقة لنادي الاتحاد السعودي حتى يتمكنوا من حجز تذاكر مباراة العدالة والاتحاد القادمة في الدوري. ويتم حجز التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على موقع تكت ماكس ticketmx.

النقر على مباراة “العدالة والاتحاد” ثم الضغط على “احجز الآن”.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على أيقونة “تسجيل الدخول بتكت ماكس”.

اختيار الدرجة والمقعد وطريقة دفع المقابل المادي.

تأكيد الحجز ودفع المقابل المادي وطباعة تذكرة المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري

هنا سأسكت كثيراً احتراماً وتقديراً لعودي الدوري السعودي للانطلاق من جديد. ولما لا وهو الدوري العربي الأقوى والأمتع لما يمتلكه من إمكانيات مادية وفنية هائلة. تنطلق الجولة الأولى من دوري روشن بعدد من المباريات الهامة. أهمها مباراة العدالة والاتحاد القادمة وكذلك مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري.ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 26\08\2022 في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة. ويحتضن أحداث المباراة ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة

لا يشترط التحصين أو لبس الكمامة للحضور في المباريات. وعند حجز تذكرة المباراة وتأكيد الحجز لا يمكن استبدال التذكرة أو استرداد قيمتها. كما لا يجوز لغير الجهة المختصة إعادة بيع التذاكر وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها إذا ثبت أن صاحبها يقوم ببيعها مرة أخرى لتحقيق ربح ومكسب تجاري.