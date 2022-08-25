نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري السعودي SSC1 HD علي استاد مدينة الامير نايف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والخليج التي أقيمت في بداية منافسات الدوري السعودي، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من الدوري السعودي، حيث يسعى الهلال للاحتفاظ بلقبه للموسم الرابع على التوالي، وتقام المباراة على استاد الملك محمد بن فهد وتبث على قناتي SSC1 HD و SSC5 SD.،ويدخل الهلال مباراة اليوم بنظرته المتمثلة في تحقيق انتصار وثلاث نقاط تحت قيادة المدرب الرائع رامون دياز ، وفي النسخة الرابعة على التوالي من دفاعه عن لقبة، تمكن الهلال من حسم اللقب آخر 3 مرات.

موعد مباراة الهلال والخليج اليوم

موعد مباراة الهلال والخليج اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 فى تمام الأوقات التالية:

• الساعة السابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

• الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

• الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

• الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الهلال والخليج فى الدورى السعودى

سوف تقام مباراة الهلال والخليج اليوم علي استاد مدينة الامير نايف بن عبد العزيز في الجولة الاولي من الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الخليج اليوم

• فى حراسة المرمى: (عبد الله المعيوف).

• فى خط الدفاع: (سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري).

• فى خط الوسط: (كويلار، كاريلو، بيريرا، موسى ماريجا، سالم الدوسر).

• فى خط الهجوم: (إيجالو).

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال اليوم

من المتوقع أن تحصل قناة ssc على العديد من الحقوق القارية والدولية على مستوى الأندية والفرق في الفترة المقبلة، بقناة واحدة مشفرة ومتاحة ومفتوحة فقط داخل المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع مباراة الخليج والهلال اليوم على قناة SSC ويمكنك مشاهدتها على الترددات الأتية :

تردد قناة SSC الرياضية

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 12523

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز:27500.

من هو معلق مباراة الهلال والخليج اليوم فى الدورى السعودى

أسندت مهمة التعليق الصوتى على مباراة الهلال والخليج اليوم المعلق الرياضى المشهور “عصام عبده”.

طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والخليج

تذاكر مباريات الهلال والخليج متوفرة على موقع TicketMX،عن طريق تسجيل الدخول أولاً ثم شراء تذاكر المباراة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج

الفئة أسعار التذاكر