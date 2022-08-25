نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات.. لحظة بلحظة نتيجة قرعة أبطال أوروبا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، نستعرض عليكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات ، بالإضافة للإجابة على بعض التساؤلات التي يطرحها الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان، والتي منها متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا, توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا ، ولكن الأبرز والأهم هي نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، هو محض اهتمام وبحث جميع محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية حاليا. ذلك بالتزامن مع تحديد موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 ، حيث يستعد اتحاد كرة القدم الأوروبي يويفا لإقامة قرعة دور المجموعات دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، مع قرب اكتمال الفرق المتأهلة لمرحلة دور المجموعات.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

وقبل أن نستعرض عليكم نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، فهناك الكثير يريد معرفة توقيت موعد قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات ، والتي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ليكون اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب 2022 ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُقام قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات 2023 في مدينة إسطنبول التركية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما ستقام مراسم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات 2023

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات لحظة بلحظة مباشر الآن، وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أن يُشارك عدد 32 فريقاً في مرحلة دور المجموعات وكما هو المعتاد من كلب موسم. فيما صعد 29 فريق لمرحلة دور المجموعات ويتبقى فقط 3 فرق سيتم حسم المتأهل منها مساء اليوم الخميس بعد إقامة المباريات.

وسيتم توزيع الـ32 فريق على 8 ثمانية مجموعات في كل مجموعة أربعة 4 فرق. ووفقاً لما هو مقرر ومتفق عليه ضمن اللائحة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأوروبي يويفا لن يتواجد فريقين أو أكثر ضمن مجموعة واحدة من نفس الدولة في قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات لحظة بلحظة مباشر اون لاين ، من المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات بداية من يوم 6 من شهر سبتمبر القادم، بينما ستقام مباريات دور الـ16 في يوم الـ14 من شهر فبراير القادم 2023 ، فيما سيكون مباريات دور ربع النهائي في يوم الـ11 من شهر أبريل المقبل ومباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو 2023.

أما فيما يخص نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات 2022-2023 ، نترقب وننتظر لحظة انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات اليوم الخميس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل فيما يخص نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا مباشر لحظة بلحظة اون لاين.