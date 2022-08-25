نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والخليج اليوم الخميس 25\08\2022 في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والخليج اليوم في دوري روشن 2022\2023، هنا سأسكت كثيراً احتراماً وتقديراً لهذا الدوري الأقوى بين الدوريات العربية المختلفة، ويعد الدوري السعودي للمحترفين أو دوري روشن من أقوى الدوريات العربية لما يتمتع به من أمكانيات فنية ومادية كبيرة للغاية، لذلك يحظى الدوري السعودي بنسبة مشاهدة عالية جداً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

يلتقي اليوم في الجولة الأولى من دوري روشن حامل لقب النسخة الماضية الزعيم الأسيوي “الهلال” ضد نادي الخليج، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي السعودي والعربي، أنصار الزعيم ينتظرون مشاهدة فريقهم يصول ويجول في الملاعب من جديد، يمنون النفس ببطولة جديدة للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حقق الزعيم البطولة في آخر نسختين.

في المقابل يسعى نادي الخليج نحو تقديم عرض قوي أمام حامل اللقب، كما يسعى نحو بداية قوية تعطيه دفعة معنوية قوية مع انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الفريقين، مباراة تتسم بالسرعة والندية والرغبة في تحقيق أولى الانتصارات، مناصري الهلال يتابعون أخبار الهلال وينتظرون موعد مباراة الهلال اليوم في الدوري، وكذلك مناصري الخليج ينتظرون موعد ماتش الهلال والخليج والاطمئنان على فريقيهم.

موعد مباراة الهلال والخليج اليوم

يلتقي في مساء اليوم الخليج ضد الهلال في افتتاح دوري روشن السعودي للمحترفين. حيث يلتقي الفريقين اليوم الخميس الموافق 25\08\2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. ويحتضن أحداث اللقاء استاد الأمير محمد بن فهد بتعليق المعلق المتميز “عيسى الحربين”.

القنوات الناقلة لماتش الهلال اليوم

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لذلك من المقرر أن يتم نقل مباراة الخليج والهلال اليوم في الدوري على قناة ssc1 بتقنية sd و hd وبتعليق عيسى الحربين.

موقع حجز تذاكر الهلال والخليج

موقع تذاكر الهلال والخليج أصبح محل بحث كبير جداً من قبل أنصار الفريقين. وذلك مع انطلاق الجولة الأولى من دوري روشن ومع وجود حالة من الشغف والانتظار لمتابعة أقوى الدوريات العربية. ومن أجل شعبية الهلال السعودي الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية.