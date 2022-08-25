الان LIVÈ.. بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 يلا شوت bein sport news|| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر اليوم 2022-08-25 يلا شوت

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مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر

رياض - احمد صلاح - بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا بين سبورت الاخبارية، نقدم من خلال موقعنا الرائد دوت الخليج مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 دور المجموعات التي ينتظرها الكثير من الجماهير علي مستوي انحاء العالم لمعرفة اي من الفرق التي ستقع في طريق بعض، وهل سنشاهد هذا الموسم مجموعات صعبة بفرق من العيار الثقيل تقع في جروب واحد مثلما حدث في العام الماضي ام كان استثنائياً، وسيتم معرفة ايضاً افضل لاعب في اوروبا العام الماضي التي يتنافس علي تحقيقها ثلاث لاعبين منهم اثنين من نفس الفريق، حيث اليوم سنكون علي موعد مع معرفة الكثير.

قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر، انتهت الادوار التمهيدية التي تم عقدها في الايام الماضية بين اندية النخبة وتم معرفة كافة الفرق المتأهلة إلي دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، لتقام القرعة اليوم وسيتم اتباع فيها عدة قوانين مثلما يحدث في كل عام ابرزها هو استحالة وقوع اي فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، وذالك لإتباع قواعد اللعب وتكافؤ الفرص عند جميع الاندية، وفي حال وقوع اي خطأ اثناء سحب القرعة سيتم اعادتها، وهذا ما حدث في قرعة العام الماضي لكن كان في دور اقصائي واشهر عن مواجهة ريال مدريد باريس سان جيرمان، يذكر بأن الميرنجي تمكن من حسم آخر نسخة من البطولة بعد تفوقه علي ليفربول في النهائي، مشاهدة قرعة التشامبيونز ليج.

تنويه هام: ستكون القرعة منقولة بصورة مباشرة عبر قناة بين سبورت الإخبارية بجانب قناة الاتحاد الاوروبي والتي يمكنكم مشاهدتها عبر التلفاز، لكن نقوم من خلال موقعنا بعرض متابعة كتابية وتغطية لحظة بلحظة بنتائج القرعة وعرض المجموعات النهائية للبطولة بجانب مواعيد المباريات

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مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا الان، سيتم توزيع جوائز الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لمعرفة من سيكون افضل لاعب في النسخة الماضية حيث كان الكثير من اللاعبين يتنافسوا علي هذه الجائزة الفردية كان منهم المحترف المصري محمد صلاح لاعب الريدز لكن خرج من المنافسة، وتم اقتصارها علي ثلاثي وهم كريم بنزيما لاعب الريال بجانب تيبو كورتوا حارس الميرنجي، وكيفين دي بروين صانع العاب مانشستر سيتي، واقترب المهاجم الفرنسي بشكل كبير من حسم اللقب لصالحه، حيث قدم عام وموسم استثنائياً وكان له دور كبير في تتويج فريقه بالتشامبيونز ليج، وسيتم معرفة افضل مدرب ايضاً في عام 2022، بث مباشر قرعة دوري الابطال بدون تقطيع.

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تم تصنيف مستويات القرعة بناء علي معايير محددة من الاتحاد الاوروبي، وهو ضم المستوي الاول اندية الخمس دوريات الكبري، بجانب بطل البطولة العام الماضي، وبطل اليوروباليج، وجائت المستويات النهائية بالشكل الآتي

التصنيف الاول: (ريال مدريد، اينتراخت فرانكفورت، مانشستر سيتي، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بورتو، اياكس)

التصنيف الثاني: (ليفربول، برشلونة، تشيلسي، يوفنتوس، اتلتيكو مدريد، اشبيلية،لايبزيج، توتنهام)

التصنيف الثالث: (بوروسيا دورتموند، سالزبورج، شاختار دونيتسك، انتر ميلان، نابولي، سبورتنج لشبونة، بايرن ليفركوزن، بنفيكا)

التصنيف الرابع: (كلوب بروج، سيلتيك، مارسيليا، مكابي حيفا، فيكتوريا بلزن، رينجرز، كوبنهاجن، دينامو زغرب

بين سبورت الاخبارية بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا

سيكون نظام لعب دور المجموعات في التشامبيونز هذا العام هو خوض كل فريق ست مباريات، حيث ستضم المجموعة اربع فرق، وسيلعب كل فريق مرة في ارضه ومرة بأرض الخصم، وسيصعد الحاصلين علي المركز الاول والثاني في كل مجموعة إلي دور الـ 16، واصحاب المراكز الثالثة سيهبطوا إلي الدوري الاوروبي، علي ان يكون موعد بداية دور الـ 32 يوم 6 من شهر سبتمبر 2022، وستنتهي في الثاني من نوفمبر، حرصاً من الاتحاد الاوروبي علي عقد جميع المباريات قبل انطلاقة كأس العالم بقطر التي سينطلق في اخر نوفمبر.

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ستكون بداية قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساءاً من اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وستنطلق مراسم سحب القرعة في المواعيد الآتية حسب توقيت الدول العربية المختلفة

6:00 بتوقيت مصر

7:00 بتوقيت السعودية

5:00 بتوقيت الجزائر

8:00 بتوقيت الامارات

6:00 بتوقيت السودان

7:00 بتوقيت العراق

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

ستقام القرعة في مدينة اسطنبول بتركيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، واعلنت قناة بين سبورت الاخبارية عن حصولها علي حقوق نقل القرعة حيث ستكون متاحة مباشرة عبر قناتها الرسمية عبر اليوتيوب، بجانب عرض القرعة علي uefa.tv، ويمكنكم متابعة بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا من خلال موقعنا، حيث سنقوم بتغطيتها كتابية لحظة بلحظة تابعونا.

الجميع في حالة ترقب وانتظار شديد لبداية قرعة دوري ابطال أوروبا التي ستكون بعد ست ساعات بالتمام و الكمال من الان، حيث تتجه كافة أنظار عشاق ومحبي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم نحو العاصمة التركية لمتابعة مجريات سحب القرعة ومعرفة فريقهم سيقع في اي طريق وهل ستكون الظروف مهيئة له للمنافسة والصعود الي المراحل الإقصائية المقبلة ام سيواجه الصعوبات من الطريق الاول في التشامبيونز ليج، بجانب معرفة من سيفوز بالجوائز الفردية.