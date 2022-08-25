بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا يلا شوت live Goal|| مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم 2022_08_25 يلا شوت

ونستعرض معكم خلال هذه الفقرة تصنيفات الأندية المشاركة في هذا الحدث

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التصنيف الأول

ريال مدريد – آينتراخت فرانكفورت – مانشستر سيتي – ميلان – بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان – بورتو – أياكس.

التصنيف الثاني

ليفربول – تشيلسي – برشلونة – يوفنتوس – أتلتيكو مدريد – إشبيلية – لايبزيج – توتنهام هوتسبر.

التصنيف الثالث

بوروسيا دورتموند – سالزبورج – شاختار دونيتسك – إنتر ميلان – نابولي – سبورتنج لشبونة – باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع

مارسيليا – كلوب بروج – سيلتيك – بنفيكا – مكابي حيفا – فيكتوريا بلزن.

مواعيد مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا

هذا وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد حيث جاءت على النحو التالي:

– الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

– الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

– الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

– الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

– الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

– الجولة السادسة: 1 أو 2 نوفمبر.

القنوات الناقلة لقرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث البث المباشر الخاصة بقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم التي تنطلق من أرضي تركيا في تمام الساعة السادسة مساءً عبر بي ان سبورت الرياضية حيث البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا الليلة ينقل عبرها دون تقطيع مع عدة جودات مقدمة من قبل القناة المسؤلة.