"سيناريو فتحي يتكرر".. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز ويصدم الخطيب

بيراميدز يتفق مع نجم الأهلي

قالت تقارير إعلامية بأن مسؤولي نادي بيراميدز كانوا على تواصل طيلة الفترة الأخيرة مع واحد من أهم نجوم النادي الأهلي، وهو محمود عبد المنعم كهربا، حيث أبدى مسؤولي النادي السماوي رغبة كبيرة في الحصول على خدمات جناح القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

وبحسب مصدر مقرب من بيراميدز، فإن كهربا قد أبدى موافقة مبدئية على الانتقال والتوقيع لصالح وصيف الدوري هذا الموسم، ولكنه طلب مهلة من أجل إقناع مسؤولي الأهلي بفكرة الانتقال والرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف الأهلي من بيع كهربا رسميًا

في السياق ذاته، قالت تقارير إعلامية بأن النادي الأهلي لا يمانع بيع أحد أبرز نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي، ولكنه طلب من وكيل اللاعب جلب عرض قوي وتتجاوز قيمته المادية 20 مليون جنيه على أقل تقدير، في حال ما إذا كان اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي بالفعل.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في الأهلي بأن مجلس الإدارة كان يخطط بالفعل للتنازل عن خدمات اللاعب ولكن في صفقة تبادلية مع فيوتشر، حيث يحصل الأخير على توقيع كهربا بالإضافة إلى 20 مليون جنيه مقابل أن يحصل الأهلي على توقيع المهاجم أحمد عاطف.