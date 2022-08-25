الرياضة

المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا يتقدم ببلاغ ضد إعلامي مشهور .. وتدخل مرتضي منصور..تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم يعلن ، أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا قد تقدم بشكوى للنائب العام ضد عضو بارز في وسائل الإعلام إثر كمية الأخبار الكاذبة التي تم تداولها في الساعات الأخيرة ، و جاء تفاصيل الخبر عندما أدلي مرتضي منصور تصريحات خاصة لقناة النادي “الزمالك” .

بلاغ فيريرا ضد إعلامي مشهور

و في تفاصيل الخبر قال مرتضى منصور ، اليوم خلال تصريح لقناة الزمالك ، إن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا تقدم بشكوى لدى السفارة البرتغالية ضد الإعلامي محمد شبانة بعد أن قال شبانة في تصريحاته عبر برنامجه إن المدرب فيريرا سيغادر الفريق في نهاية الموسم ، و أضاف مرتضي منصور في تصريحاته : “محمد شبانة تسبب في ارتباكات مؤخرًا وقال إن فيريرا سيغادر” ، و أكد مرتضي منصور أن فيريرا سيبقى و سيواصل العمل في الموسم الجديد ، و كذلك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق .

استعدادات الزمالك لمواجهة المصري

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري ، و التي حققها نادي الزمالك رسميًا للمرة الثانية على التوالي و المرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي ، ستنقل مباراة الزمالك و نظيره المصري البورسعيد على الهواء مباشرة على أون تايم سبورتس المذيع الحصري للدوري المصري الممتاز.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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