بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا يلا شوت live Shoot|| مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم 2022_08_25 يلا شوت

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 بث مباشر

ينتظر عشاق كرة القدم لمعرفة مباريات دور المجموعات في تصفيات دوري أبطال أوروبا حيث يشارك في هذا القرعة إثنان وثلاثين فريق، تقسم هذه الأندية إلي ثمانية مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

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تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم مباشر في التوقيت التالي:

07:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

06:00 مساءاً بتوقيت مصر .

07:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

07:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

07:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

07:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

07:00 مساءاً بتوقيت العراق .

06:00 مساءاً بتوقيت السودان .

07:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

06:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

06:00 مساءاً بتوقيت تونس .

05:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 بث مباشر يلا شوت

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