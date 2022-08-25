انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق شرس من وكيل سواريش على رحيله: يواجه مهمة أصعب والان مع التفاصيل

تعليق شرس من وكيل سواريش على رحيله عن الأهلي

رياض - احمد صلاح - حرص كريم ريبيرو وكيل أعمال المدرب البرتغالي ريكارديو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكشف عن مصيره من الاستمرار مع القلعة الحمراء، وتمت الإشارة إلى انه سيواجه مهمة صعبة.

وأعلن كريم ريبيرو وكيل أعمال ريكاردو سواريش خلال التصريحات الخاصة من خلال برنامج الريمونتادا في قناة المحور الفضائية، قائلاً “سواريش محارب ويتعامل مع التحديات ولا يخشاها، وإنه يواجه مهمة أصعب بكثير من تدريب اللاعبين الذي حققوا لقب دوري أبطال أفريقيا”.

ووجه ريبيرو تساؤل قائلاً “هل سواريش يستحق أن يوجه له اللوم على هذه الأزمة؟ كم مدرب يملك الشجاعة لإشراك اللاعبين الشباب مثلما فعل المدرب البرتغالي؟، سواريش مدرب شجاع لم يكن خائفًا من هذه التجربة ولكن سؤالي للجميع هل سواريش قاد الأهلي للحظة الأسوأ في تاريخه؟، أشكر المشجعين الحقيقيين للأهلي والذي يقدرون تضحية هذا المدرب”.