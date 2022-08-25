صفقات الأهلي والزمالك الجديدة.. ميركاتو محصلش قبل كده بالأسماء نار النار

انت الان تتابع خبر صفقات الأهلي والزمالك الجديدة.. ميركاتو محصلش قبل كده بالأسماء نار الناروالان مع التفاصيل

صفقات الأهلي والزمالك الجديدة ميركاتو قوي

رياض - احمد صلاح - يظهر أن الصراع بدأ مبكراً بين الأهلي والزمالك، وهذا قبل الموسم الجديد، وذلك من حيث ضم العديد من الصفقات الهامة والجديدة لكلاً من الفريقين، وكلاً من الفريقين يستعد لتقديم موسم كروي قوى.

وأنهي الزمالك الموسم وهو حاصل على لقب الدوري، ولكن الأهلي لم يستطيع إحراز المركز الثاني، وجاء بهده بيراميدز وهو الذي خسر أمس امام نادي فيوتشر، وظل الأهلي وصفوفه غير متكاملة، وأكد الخطيب إن الفترة القادمة سوف تشهد عودة الفريق من جديد بمنتهي القوة والمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الأحمر.

صفقات الأهلي الجديدة

وأعلن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق عن الصفقات، ونجح في التعاقد مع لاعب مدافع بجوار التعاقد مع لاعب وسط، وقال “الأهلي يسعى لجلب 2 أجانب آخرين بدلا من ميكيسوني وبيرسي تاو في الميركاتو الصيفي، النادي الأهلي خلص مع مهاجم أجنبي قوي جداً وليس لدي تفاصيل كاملة عن الاسم والجنسية، لكن ما علمته أنه تم انهاء المفاوضات معه وسوف يتم الإعلان قريبًا”.

صفقات الزمالك الرسمية

وكشف الزمالك عن إنهاء 3 صفقات بشكل رسمي على هذا في لسان مرتضى منصور رئيس النادي، وتعاقد الزمالك مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي لحل محل طارق حامد المنتقل حديثاً لصفوف نادي الاتحاد السعودي، وقال مرتضى منصور “زكريا الوردي وقع رسمياً على عقود انضمامه إلى الزمالك واللاعب متواجد بالقاهرة، تعاقدنا أيضاً مع إبراهيما نداي وأقول لجماهير الزمالك اطمئنوا، النادي حسم صفقات محلية مميزة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.