تعليق نبيل الحلفاوي على احتفالات الزمالك: ينحدر إلى السخرية من منافسة التقليدي

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تعليق نبيل الحلفاوي على احتفالات الزمالك المذهلة

رياض - احمد صلاح - يحرص الفنان نبيل الحلفاوي المعروف بأنه من أبرز مشجعي النادي الأهلي، ومن عشاق الكيان الأحمر الذي يصدر الكثير من التعليقات التي لا تقف عند وصف الاحداث الرياضية والاحتفالات مع الأهلي، بجميع بطولاته عن طريق تغريداته التي يضعها على تويتر.

وقام نبيل الحلفاوي بانتقاد تصرف نادي الزمالك، وقال إن مبادئ الأبيض نفسها ترفض هذا، وكتب تعليق على حسابه عبر موقع تويتر، وعلق على الفيديو قائلاً “أن يصدر مثل هذا من مشجعين وارد وإن كان لا يليق.. ولكن أن يعرض داخل النادي ليلة فوزه بالبطولة بدلا من عرض تاريخ بطولاته أو الإشادة برموزه وإنجازاته وينحدر إلي السخرية من منافسه التقليدي الذي حقق أضعاف إنجازاته فهذا هو القبح الذي يجب أن يكون أول من يدينه هو نادي الزمالك نفسه”.

رد مشجعي الزمالك على نبيل الحلفاوي

وأظهر عدد كبير من مشجعي الزمالك مع نبيل الحلفاوي، وقال أحدهم “أنا شايف يا قبطان إننا نفتقد للكثير من الثقافة ومنها ثقافة الاختلاف والتشجيع حتى ثقافة استقبال النجاح أو الفشل ليس في مجتمعنا”.