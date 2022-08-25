تعرف على نتائج قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

في ما يلي نتائج قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر يونايتد - أستون فيلا

ليفربول - ديربي كونتي

ليستر سيتي - نيوبورت كاونتي

وست هام - بلاكبيرن

وولفرهامبتون - ليدز يونايتد

بورنموث - إيفرتون

بيرنلي - كراولي

بريستول سيتي - لينكولن

ستيفيناج - تشارلتون

ميلتون كينز دونز - موركامب

نيوكاسل - كريستال بالاس

ساوثهامبتون - شيفيلد وينزدي

برينتفورد - جيلينجهام

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