نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاحية الموسم الجديد.. موعد مباراة الفيحاء وضمك الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيحاء وضمك ، تنطلق مساء اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2023/2022 ، والذي يحمل هذا العام اسم “دوري روشن السعودي”، بعد حصول شركة روشن للتطوير العقاري على حقوق رعاية المسابقة بالموسم الحالي، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعاليات اللقاء الافتتاحي لـ دوري المحترفين السعودي وذلك بمواجهة قوية تجمع فريقا ضمك والفيحاء .

في التغطية التالية، نستعرض تفصيلًا جميع الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الفيحاء وضمك والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات ونتائج الفريقين في بطولة الدوري السعودي قبل انطلاق النسخة الـ47، إلى جانب آخر استعدادات الناديين وصفقات الميركاتو الصيفي، وأخيرًا تاريخ مواجهات الفيحاء وضمك .

مباراة الفيحاء وضمك

افتتاحية مميزة لبطولة الـ Saudi Pro League ، تجمع فريقين نجحا في ترك بصمة مميزة في الموسم الماضي.

حيثما مواجهة ضمك والفيحاء ، واللذين قدما نفسيهما بشكل رائع في مشاركة خامسة لكليهما في الدوري السعودي للمحترفين 2023 .

فقد تمكن فارس الجنوب من إنهاء الموسم المنقضي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

فيما حل الفريق البرتقالي في المرتبة العاشرة .

ولكن تمكن الفيحاء من الظفر بلقب أغلى الكؤوس “كأس خادم الحرمين الشريفين” للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك عقب الفوز على الاتحاد في نصف النهائي، قبل التغلب في مباراة ماراثونية على الزعيم الهلالي.

فيما يلي نستعرض جدول مباريات الدوري السعودي في الجولة الأولى ، والتي تنطلق الخميس وتنتهي السبت 27 أغسطس الجاري:

نشير إلى أنه، وضمن مباريات اليوم الأولى في الجولة الأولى ، تقام مواجهة هامة لحامل اللقب.

حيثما مباراة الخليج والهلال ، والتي تمثل ضربة البداية لـ كبير آسيا في النسخة الجديدة من المسابقة المحلية.

نادي الفيحاء

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الفيحاء السعودي.

والذي يدشن مشاركته الخامسة والثالثة على التوالي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين .

ويحتفظ Al-Fayhaa Saudi Club بذكرى صعبة في مواجهات ضمك، يسعى لتغييرها.

خاصًة مع فشله في تحقيق الانتصار في آخر 8 لقاءات جمعت الجانبين.

حيثما كان الانتصار الأخير للفريق البرتقالي في مواجهة الإياب “الدور الثاني” من المجموعة الثانية.

وذلك في دوري الدرجة الثانية السعودي موسم 2013/2012 والذي توج به نادي الدرعية.

وفاز حينها الفيحاء بنتيجة (4-1).

وفي آخر مواجهتين بين الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الماضي.

فاز ضمك ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يتعادلا في الدور الثاني.

على الصعيد التاريخي، وخلال 4 مشاركات سابقة في البطولة الأقوى عربيًا وآسيويًا.

كانت أفضل إنجازات الفيحاء ، احتلال المركز الثامن في موسم 2018/2017 (مشاركة أولى).

والذي حصد الموج الأزرق لقبه، برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

وحول استعدادات الفيحاء للموسم الجديد ، فقد خاض النادي الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1938 م خلال يونيو الماضي 5 مباريات ودية.

فاز في 4 لقاءات، وتعادل واحد، إلا أن أبرز نتائجه كانت الفوز على سيلز / موتز النمساوي (6-1).

إليكم إجمالي نتائج الفريق تحضيرًا للموسم الجديد:

وعن صفقات نادي الفيحاء السعودي في الميركاتو الصيفي ، فوفق ما تناقلته وسائل إعلام تابعتها “ثقفني”، فقد أبرمت إدارة الفريق البرتقالي 10 صفقات، نذكر منها:

الحصول على خدمات محور نادي الشباب البرازيلي باولينيو على سبيل الإعارة.

على سبيل الإعارة. شراء نجم خط الوسط الإسباني فيكتور رويز لمدة موسمين، قادمًا من FC St. Gallen السويسري.

لمدة موسمين، قادمًا من FC St. Gallen السويسري. كما استقدم المهاجم الصربي ميلان بافكوف لحل معضلة الضعف التهديفي وفدًا من Red Star Belgrade الصربي، وذلك لموسم واحد قابلًا للتجديد.

كما حازت على صفقات حرة أخرى، من بينها فيصل مسرحي حارس القادسية السابق، والظهيرين عبدالله الشامخ من الشباب، وأسامة خلف من النصر.

نادي ضمك

على الجهة المقابلة، ومع نادي ضمك السعودي ، الذي يسجل حضوره الخامس أيضًا في بطولة دوري المحترفين السعودي .

وهي بالمناسبة المشاركة الرابعة لـ Damac FC في البطولة العريقة.

ومثل الموسم الماضي الظهور الأفضل لـ فارس الجنوب في الدوري السعودي .

بعدما حصل على المركز الخامس برصيد 44 نقطة وصافي (-6) نقاط.

حالت 11 نقطة فقط دون دخوله بين الأربعة الكبار في المسابقة.

وهو يسعى لتكرار إنجازه في الموسم الماضي على الأقل، مالم يتمكن من تسجيل مشاركة تاريخية بالموسم الجديد.

وعن استعدادات الفريق الضمكاوي للموسم الجديد ، فقد خاض منذ أبريل الماضي 6 مباريات.

كانت أبرز نتائجه الفوز على ابولون لاريسا اليوناني (6-2).

ولكن تلقى خسارة قاسية من الأهلي (الذي يلعب ضمن دوري يلو هذا الموسم) بنتيجة (3-5).

إليكم إجمالي نتائج مباريات نادي ضمك السعودي الودية تحضيرًا للموسم الجديد:

أما عن صفقات نادي ضمك في موسم الانتقالات الصيفية ، فقد رصدنا منها في “ثقفني” ما يلي:

التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو دوراتي هداف نادي لاعب فيتوريا جيماريش البرتغالي.

هداف نادي لاعب فيتوريا جيماريش البرتغالي. كما ضم المدافع الجزائري عبدالقادر بدران نجم الترجي التونسي السابق ، والمتوج مع الخضر بالنسخة الأخيرة من كأس العرب.

تاريخ مواجهات الفيحاء وضمك

على صعيد المواجهات بين Al-Fayha vs Damac FC في الدوري السعودي للمحترفين ، فقد جمعت الناديين 4 مواجهات.

وذلك خلال موسم 2020/2019 و 2022/2021 .

فاز ضمك في لقاءين، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهتين الأخريين.

ولم يسبق لـ الفيحاء أن حقق الفوز ضد ضمك في دوري المحترفين السعودي.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الفيحاء أمام ضمك ، أحرز فارس الجنوب 3 أهداف، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا من الفريق البرتقالي.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز ضمك بنتيجة (2-1).

وذلك خلال لقاء الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2019.

والذي مثل نسبيًا الفوز الأكبر لـ ضمك ضد الفيحاء في مواجهات الجانبين.

يذكر أن أغلب مواجهات الناديين كانت في دوري الدرجة الأولى السعودي و دوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة الفيحاء وضمك والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق افتتاح دوري روشن السعودي للمحترفين ، مساء الخميس، عند الساعة السابعة وخمس دقائق ( 7:05 م ) بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق ( 6:05 م ) بتوقيت مصر، الرابعة وخمس دقائق ( 4:05 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الفيحاء وضمك ، فسيعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) في وقتٍ لاحق من اليوم.

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية (الناقل لمباريات الدوري السعودي) بتغطية أحداث اللقاء المرتقب، وذلك عبر قناة SSC6 SD و SSC6 HD .

وحول معلق مباراة الفيحاء وضمك ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي خالد المديفر.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال التغطية السابقة، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة ضمك والفيحاء والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما في الدوري السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات ضمك والفيحاء .