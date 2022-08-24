انطلاقة البطل.. موعد مباراة الخليج والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الخليج والهلال ، تفتتح مساء غدٍ الخميس 25 أغسطس 2022، مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، حيث تنطلق مواجهات اليوم الأول في الجولة الأولى، ويستضيف ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، ضربة البداية الأولى لحامل اللقب الصعب في الموسم الماضي، وذلك من خلال لقاء الهلال والخليج ، والتي يسعى من خلالها الزعيم إلى التتويج بلقب يحمل الرقم 19 في دوري روشن السعودي “المسمى الجديد”، فيما يأمل “الدانة” في عودة قوية للمسابقة المحلية، بعد غياب خلال المواسم الثلاث الأخيرة.

نتناول خلال السطور التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الخليج والهلال والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في المواسم الماضية من دوري المحترفين السعودي ، وكذلك تاريخ مواجهات الخليج والهلال .

مباراة الخليج والهلال

انطلاقة قوية إذن لحامل اللقب، في الموسم الـ47 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

حيثما مواجهة الهلال والخليج ، والتي يأمل كما أسلفنا البطل الأبرز للمسابقة على مدار تاريخها، في إحراز لقب جديد.

فيما يسعى “البحارة” العائدون مجددًا إلى المسابقة المحلية الأقوى عربيًا وآسيويًا ، في تدشين مشاركة مميزة.

فيما يلي نستعرض قائمة الأندية المتوجة ببطولة الدوري السعودي على مدار تاريخها (منذ موسم 1975/1974):

هذا، ويشهد اليوم الأول من الجولة الأولى في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ، مواجهة أخرى.

حيثما مباراة الفيحاء وضمك في افتتاح الموسم الجديد من البطولة السعودية العريقة.

نادي الخليج

مع أصحاب الديار نادي الخليج السعودي نستهل تغطيتنا للحدث الكبير والمرتقب.

حيثما يدشن “الدانة” حضوره التاسع في دوري المحترفين السعودي.

والذي يطمح Al-Khaleej FC من خلاله إلى مواصلة التواجد في البطولة للمواسم المقبلة على أقل تقدير.

وهو الإنجاز الذي تحقق بـ3 مشاركات متتالية في مواسم 2015/2014 و 2016/2015 و 2017/2016 .

إذ كانت أفضل نتائج فريق “النسر” سابقًا (بالمسمى القديم)، في موسم 2016/2015.

والذي تمكن خلاله من احتلال المرتبة السابعة، في النسخة التي تمكن الأهلي من التتويج بلقبها.

فيما يشارك قلعة الكؤوس هذا الموسم في دوري يلو السعودي.

وعن استعدادات نادي الخليج السعودي تحضيرًا للموسم الجديد ، فقد خاض “الدانة” منذ أواخر أبريل الماضي 7 مباريات.

أبرز نتائج “البحارة” كانت الفوز على البحرين البحريني بنتيجة (2-1).

كما تعادل إيجابيًا (2-2) مع السالمية الكويتي العراقي.

إليكم إجمالي نتائج الفريق في استعداداته للموسم الجديد:

وعن صفقات نادي الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي ، فقد أبرمت إدارة النادي الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1945 العديد من الصفقات المميزة، نذكر منها:

في يونيو الماضي، تعاقد الفريق مع المدافع الجزائري المخضرم جمال بلعمري، وذلك في صفقة انتقال حر من نادي قطر.

كما أعلن في أغسطس الجاري عن التعاقد مع قلب الدفاع النيجيري ايزوشوكو انثوني البالغ من العمر 24 سنة.

وأعلن انضمام الحارس السعودي مروان الحيدري حتى عام 2024.

كما ضم الوافد الجديد إلى الدوري السعودي الظهير الأيسر حازم الزهراني على سبيل الإعارة من الاتحاد.

نادي الهلال

على الجانب المقابل، يخوض نادي الهلال السعودي رحلة جديدة من أجل الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي من Saudi Pro League.

أملًا في تتويج جديد يحمل الرقم 19 لـ AlHilal Saudi Club في الدوري السعودي للمحترفين 2023 .

ففي الموسم الماضي، أفلت الزعيم بلقب غالٍ وثمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022/2021.

وذلك بعد حصد 67 نقطة وصافي (35) هدفًا.

مستغلًا تعثر العميد الاتحادي في أواخر الموسم المنصرم، جمع خلاله 65 نقطة وصافي (33) هدفًا.

وعن استعدادات نادي الهلال السعودي من أجل الموسم الجديد ، فقد خاض الموج الأزرق منذ يونيو الماضي 6 مباريات.

أبرز النتائج كانت الفوز على نوتينغهام فورست الإنجليزي (6-1).

كما فاز على الشباب في “ديربي الرياض” (4-3).

إليكم إجمالي نتائج الهلال في مبارياته التحضيرية للموسم الجديد:

وعن صفقات الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي ، فلم يعلن الفريق عن جلب أي صفقات جديدة للموسم الجديد.

ولكن أعلن عن رحيل بعض الأسماء، أبرزهم المدافع خليفة الدوسري معارًا إلى نادي الفتح.

بالإضافة إلى إعارة المدافع عبد الرحمن العبيد إلى نادي الاتفاق.

تاريخ مواجهات الخليج والهلال

وعن تاريخ المواجهات بين Al Khaleej Club Vs Al Hilal Riyadh فقد جمعت الناديين – وفق ما رصدناه في “ثقفني” – 12 لقاءً.

سنعود إلى تفاصيل المواجهات الـ12 ونتائجها لاحقًا، فتابعونا،،

موعد مباراة الخليج والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي للبطل في الدوري السعودي ، مساء الخميس، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الخليج والهلال ، فمن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن القيادة التحكيمية للمواجهات قبل ساعات من انطلاقها.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك على الأرجح عبر قناة SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الخليج والهلال ، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية بعد عن طاقم التعليق على المواجهة المثيرة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في المواسم الماضية من الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الهلال والخليج .