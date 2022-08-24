نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن وتونس كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن وتونس كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، سيكون ملعب مستغانم بولاية مستغانم مسرحاً لإقامة مباراة اليمن وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عاماً، وذلك في المباراة التي ستقام أمسية يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

مباراة اليمن وتونس كأس العرب للناشئين 2022

ويدخل المنتخب اليمني هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال هذه الفترة، واستطاع المنتخب اليمني للناشئين تحقيق الفوز على نظيره العماني في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين، حيث نجح المنتحب اليمني في الفوز على عمان بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل بذلك الأحمر اليمني للناشئين تحت 17 سنة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2022 برصيد ثلاثة نقاط.

على الجانب الآخر فيدخل المنتخب التونسي للناشئين هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز، فمنتخب نسور قرطاج للناشئين لم يتمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى التي جمعت بينه وبين منتخب ليبيا، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليحصد كلا المنتخبين نقطة التعادل ويكونا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة.

موعد مباراة اليمن وتونس

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة قد حددت موعد إقامة مباراة اليمن وتونس في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2022، حيث تقرر أن تُقام أحداث المباراة مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت اليمن، الخامسة مساءً بتوقيت تونس، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وتونس

وسيتمكن جماهير كرة القدم العربية من متابعة مباراة اليمن وتونس في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة أمسية الجمعة عبر شاشة قنوات التليفزيون الجزائري، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها، فيما ستقوم قناة الشارقة الرياضية بنقل مباراة اليمن تونس بشكل مباشر عبر شاشتها.