انت الان تتابع خبر بلاش قهوة ونزل.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي مجانا بدون تقطيع بجودة SD والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -من أكثر عمليات البحث خلال الساعات الماضية من أجل متابعة المباراة التي تجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، وهي مباراة ودية تقام علي ملعب الكامب نو وسيتم تخصيص جميع العائدات المالية لهذه المباراة من أجل جمعية التوعية لمرضي الضمور العضلي، ويعتبر مرض التصلب الضموري الجانبي أحد الأمراض التي تسبب تلف الأعصاب في الحبل الشوكي والدماغ وبشكل تدريجي ينخفض مستوي القدرة الحركية ثم شلل نهائي للعضلات، ومن خلال سطور التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية لمتابعة المباراة فتابعوا معنا.

في يونيو الماضي تم الاتفاق بين إدارة برشلونة ومانشستر سيتي علي إقامة مباراة ودية في 24 من أغسطس، وذلك في لفتة طيبة لخوان كارلوس أونزوي لاعب برشلونة في الفترة ما بين 1988 وحتي 1990 بالاضافة إلي أنه صديق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي أصيب بالتصلب الجانبي الضموري في عام 2020، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية علي ملعب الكامب نو.

وتعتبر هذه المباراة مواجهة خاصة بين المدرب بيب جوارديولا وتلميذه تشافي هيرنانديز الذي دربه خلال الحقبة التاريخية لبرشلونة ما بين عامي 2008 وحتي عام 2012، وحاليا يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري بعد مرور ثلاث جولات بعد التعثر الأخير امام نيوكاسل بالتعادل، أما عن برشلونة فالمعنويات مرتفعة بعد الفوز برباعية علي ريال سوسيداد في ملعبه، ولذلك سوف تكون مباراة ممتعة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين.

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة برشلونة مانشستر سيتي

مما لا شك فيه من أن قناة أبو ظبي الرياضية تعتبر من أقوي المنصات الرياضية العربية والتي يتابعها محبي الرياضة بالوطن العربي، خاصة بعد عودتها القوية بشرائها حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بالإضافة الي كأس ملك إسبانيا إلي جانب عدد من الدوريات العربية والبطولات الآسيوية، وتمتلك القناة عدد من البرامج المتنوعة في مختلف أنواع الرياضة وكوكبة من نجوم التحليل في العالم العربي.