"اضبطها مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

رياض - احمد صلاح - نعرض إليكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية التي اعلنت عن إذاعتها بشكل مجاني لاحداث اللقاء المرتقب والمنتظر بقوة من قبل جميع الجماهير، حيث اصبح موضوع رائد علي محرك البحث الشهير جوجل هو القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي حرصاً من الجماهير لمعرفة كيفية مشاهدة اللقاء، وسنوافيكم في الفقرات المقبلة بمزيد من التفاصيل بخصوص هذا الشأن.

يلتقي برشلونة ومانشستر سيتي وجهاً لوجه غداً الاربعاء الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، في لقاء خيري تم الاتفاق علي عقده من جانب الثنائي، حيث سينطلق في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءاً بتوقيت مصر، والعاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبعدما تم الاعلان عن موعد اللقاء اصبحت الجماهير في حالة ترقب كبير لمعرفة من سيفوز في هذا الديربي الكبير الذي لا يتكرر إلا نادراٌ في دوري ابطال اوروبا، وفي السنوات الآخيرة لم يصل كلاً من الفريقين إلي الادوار النهائية لذا كنا نفقتد هذه القمة التي ستكون من العيار الثقيل.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

يتواجد كافة لاعبي برشلونة ومانشستر سيتي في قائمة فريقهم لمباراة اليوم حيث استقر مدربي الفريقين علي الدفع بالقوة الضاربة في اللقاء، ويأتي ذالك في صالحهم حيث من حسن حظهم بأن تم تحديد اللقاء في هذا الموسم، حيث ستبدأ الجولة الثالثة في الدوري الاسباني والانجليزي في مطلع الاسبوع المقبل، وسيعمل تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا الخروج من هذه الموقعة بأقصي استفادة ممكنة، في تجربة عدد كبير من اللاعبين واعطائهم فرصة لإثبات قدراتهم وان يستحقوا فرصة للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة في الدوري ومختلف المنافسات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

لم تحصل قناة بين سبورتس علي حقوق نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، حيث تنقل القناة القطرية الدوريات الرسمية فقط بشكل حصري وتعليق عربي، لكن اعلنت قناة واحدة حتي الان عن نقلها لاحداث اللقاء، ونعرض لكم في الفقرة المقبلة ترددها وكافة التفاصيل عنها لكي تستقبلوها

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومان سيتي

القمر الصناعي: هوت بيرد

اسم القناة: برسا تي في

التردد: 11834

تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: رأسي

الجودة hd

لم تعلن اي قناة سوي قناة BARCA TV عن إذاعة ونقل مجريات مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر، حيث يبدو بأن اللقاء سيكون حصري عليها مع عدم نجاح اي قناة آخري في نقل اللقاء، لكن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن بداية اللقاء، من الممكن ان يحدث فيهم جديد وسنوافيكم بالتفاصيل أول بأول.

اعلنت بشكل رسمي شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية عن حصولها علي حقوق نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي لتنقل المباراة عبر قناة ad sport 1 hd بتعليق المعلق المخضرم علي سعيد الكعبي ونعرض لكم في الفقرة المقبلة تردد القناة لكي تتمكنوا من استقبالها

التردد: 12091.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

لم تعلن أي قناة اخري سوي برشلونة الرسمية بجانب قناة أبو ظبي الرياضية، عن إذاعة فعاليات مباراة برشلونة ومانشستر سيتي حيث ستكون القناة الإماراتية مسئولة عن نقل اللقاء في المنطقة العربية وبتعليق مخصص عربي وهو فارس عوض، حيث كان هناك أنباء تشير بعدم نقل اللقاء لكن نجحت ad sport في تقديم مفاجأة رائعة للجمهور.