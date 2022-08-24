انت الان تتابع خبر الان ŇÔŴ lïve.. بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي يلا شوت الجديد yalla live|ماتش برشلونة مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 2022-08-24 يلا شوت والان مع التفاصيل

مباشر متابعة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

رياض - احمد صلاح - مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر Yalla shoot، نقدم من خلال موقعنا الرائد دوت الخليج متابعة برشلونة ومانشستر سيتي المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في عمل خيري اتفق كلاً منهما علي فعله حيث يعتبر لقاء اليوم هو ودي وغير رسمي لن يستفاد به اي نادي من ارباحه، لكنها مباراة تحظي بشعبية واهتمام كبير من الجمهور العاشق لكرة القدم علي مستوي العالم، عندما يجتمع برشلونة ومانشستر سيتي في مباراة واحدة وجهاً لوجه فتأكد بأنك ستخرج مستمتع ونأمل ان تكون علي قدر توقعاتنا ويدفع المدربين بالعناصر الاساسية، متابعة لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الان.

يخوض برشلونة ومانشستر سيتي مواجهة اليوم بعد الدعوة التي تلقوها في فترة توقف الموسم بعد انتهاء كافة المنافسات والدوريات العالمية، بإقامة مباراة خيرية يذهب عائدها المادي لدعم مرضي الضمور العضلي في مختلف انحاء العالم، وزيادة الاهتمام بالتجارب السيرية التي تقام في هذا الشأن خاصة للاطفال لإنقاذ حياتهم، حيث تكاليف العمليات تكون بأموال باهظة، ووافق البرسا والمان سيتي علي لعب المباراة بالرغم من ان الدوري الانجليزي بجانب الليجا الاسبانية قد بدأت ولا يوجد مجال لعقد اي مواجهة ودية آخري فتم الاستعداد علي اعلي مستوي في الايام الماضية، إلا انهم سيخوضوا اللقاء بعد موافقة اللاعبين.

بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي يلا شوت

ماتش برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر

يأتي برشلونة موقعة مانشستر سيتي بمعنويات كبيرة وذالك بعدما كسر النحس وحقق الفوز علي ريال سوسيداد في الجولة الثانية بالدوري الاسباني الدرجة الاولي لكرة القدم، حيث انتصر البلوجرانا علي سوسيداد بأربع اهداف مقابل هدف وحيد، وذالك بعدما تعثر في المواجهة الافتتاحية بمشواره في الليغا وتعادل بشكل سلبي مع رايو فاليكانو، وشهدت موقعة الاحد الماضي حدث كبير وهو تسجيل الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي هدفين، واحد منهم كان في الدقيقة الاولي، حيث انتهي الصمت التهديفي الذي كان ملازم اللاعب منذ قدومه إلي الفريق في الميركاتو الصيفي، حيث قاد البولندي فريقه نحو تحقيق العلامة الكاملة

من جانب آخر تعثر مانشستر سيتي بشكل مفاجئ في الاسبوع الثاني امام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج وانتهت المواجهة بإثارة كبيرة بنتيجة التعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل فريق، لقاء لم نكن نتوقع بأن نستمتع به إلي هذا المستوي حيث شاهدنا متعة كروية، بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي يلا شوت، بالرغم من ان بداية المان سيتي في الدوري كانت جيدة بسحق بورنموث برباعية نظيفة، إلا ان تهاون اللاعبين امام نيوكاسل هو من اضاع نقطتين في غاية الاهمية ببداية الموسم، وسيعمل السيتزنز الفوز علي برشلونة اليوم من اجل اسعاد جماهيره، حيث لم يأتي إلي اسبانيا لمجرد لعب ماتش ودي فقط.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

لأول مرة يتقابل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة امام معلمه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجهاً لوجه، حيث في السنوات الماضية عندما كان يتواجد بيب في قيادة البلوجرانا كان تشافي لاعب تحت صفوفه، في تحدي صعب للإسباني لكنه مرتقب ومنتظر علي اعصاب شديدة من قبل الجماهير خاصة البرسا حيث الجميع لديه فضول كيف ستنتهي هذه المواجهة الممتعة التي جائت في بداية العام الكروي الجديد من اجل اشتعال الاجواء، لنتابع من سيكون له الكلمة العليا في اللقاء ويحسم الفوز لصالحه، حيث تم نفاذ كافة التذاكر والاموال التي كانت عائد منها ذهبت لدعم اطفال الضمور الشوكي.

بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي

تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، وستكون انطلاقة ضربة البداية في تمام الساعة التاسعة ونصف وإليكم موعد اللقاء حسب توقيت الدول العربية المختلفة

9:30 بتوقيت مصر

10:30 بتوقيت السعودية

8:30 بتوقيت الجزائر

11:30 بتوقيت الامارات

9:30 بتوقيت السودان

11:30 بتوقيت العراق برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر تقام المباراة علي ملعب الكامب نو معقل البرسا حيث اعلنت قناة barca tv عن نقلها لاحداث المباراة بشكل حصري، ولن تكون المواجهة مذاعة في الشرق الاوسط إلا علي القناة المخصصة للفريق التي اعلنت عن نقلها للمواجهة صوت وصورة بتعليق اسباني، حيث يمكنكم متابعة مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث اللقاء لحظة بلحظة. اختتم لاعبي برشلونة ومانشستر سيتي استعدادتهم النهائية للقاء الذي سيعقد اليوم الاربعاء التي يعتبر اهم وابرز مباراة في اليوم علي الاطلاق، مواجهة ودية تحمل الطابع الرسمي ومنتظرة بشكل كبير من قبل الجماهير، خاصة بعدما اعلن تشافي هيرنانديز بجانب بيب جوارديولا قائمتهم النهائية للقاء التي شملت القوة الضاربة، حيث يبدو بأنهم سيخوضوا اللقاء بالعناصر الاساسية. مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر اعلن تشافي هيرنانديز عن قائمة برشلونة لمباراة مانشستر سيتي التي شملت القوة الضاربة حيث ضم كافة النجوم التي يعتمد عليهم بصورة اساسية، وتضم القائمة العناصر الآتية

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينيا، أرناو تينياس.

الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، كريستنسن، ألبا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، بيانيتش، كيسيه، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، جافي، بابلو توري.

الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، أوباميانج، ممفيس ديباي، رافينها، عبدالصمد الزلزولي

كان برشلونة تعثر في مباراته الآخيرة التي شارك فيها بالجولة الثانية بالدوري الانجليزي الدرجة الاولي لكرة القدم عندما تعادل بشكل مفاجئ امام نيوكاسل يونايتد بثلاثة اهداف لكل فريق، وسيعمل الليلة علي اسعاد جماهيره بتحقيق الفوز علي برشلونة.

قبل بداية مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، اعلن فيران سوريانو المدير التنفيذي للمان سيتي عن موقف بيرناردو سيلفا من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد من عدمه الأمر الذي ثار تساؤلات الكثير من جماهير الفريق الانجليزية في الساعات الأخيرة، حيث قال فيران بأن اللاعب مستمر مع السيتزنز ولا يوجد مجال للتفريط فيه في الوقت الحالي بناء علي رغبة جوارديولا، حيث تم رفض عرض برشلونة لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي

قدمنا لكم كافة التفاصيل التي تخص بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي، حيث عرضنا عليكم في السطور الماضية موعد اللقاء والقنوات الناقلة، ولم نكتفي بذالك حيث قدمنا لكم المحطات الإذاعية المفتوحة التي أعلنت عن إذاعة المواجهة بشكل مجاني، بجانب سرد كافة الكواليس التي حدثت قبل انطلاقة ضربة البداية، ونستمر معكم في متابعة ما سيحدث في الدقائق المقبلة تابعونا لحظة بلحظة