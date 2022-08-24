انت الان تتابع خبر ما حكاية وشم الجايات أحسن من الرايحات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر عبر تويتر، مقطع فيديو للاعبة أوروبية، تستعرض وشماً كُتِبَ باللغة العربية على ذراعها، وقد لاقى الفيديو رواجاً كبيراً، خاصة بين الجماهير العربية.



وتزامن رواج الفيديو، مع يوم الوشم العالمي، وقد جاء الوشم على صيغة المثل "الجايات أكثر من الرايحات"وتبين أن اللاعبة مستعرضة الوشم، هي الإنجليزية جيس بارك، مهاجمة نادي إيفرتون الإنجليزي.



وكان نادي إيفرتون هو من نشر الفيديو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، خلال حفل تقديمه اللاعبة الشابة، القادمة على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي، لموسم واحد.

نظرة عن قرب...



ولدت جيس بارك في 21 أكتوبر 2001، وأظهرت موهبة فذة في رياضة كرة القدم منذ طفولتها.



في عام 2017، انضمت للدوري الممتاز للسيدات، عبر نادي مانشستر سيتي، وكان عقدها لثلاث سنوات، تم تمديده لاحقاً لعام 2026.



في موسم 2021-2022 فازت بجائزة النجم الصاعد مع فريق السيتيزين، هذا هو فريقي، هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه.



أما المدير غاريث تايلو فقال أنه "كان من الرائع رؤيتها تنال الجائزة التي تستحقها، كما أبان عن رغبته بمساعدتها على التطور والتقدم.



ومؤخراًن أعارها مانشستر سيتي لإيفرتون، لمدة موسم واحد.



تقديرها لأجويرو...

تحب بارك اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وكانت قد ارتدت ذات الرقم الذي يرتديه اللاعب الارجنتيني مع فريق مانشستر سيتي.



وتقول أنها تتذكر للآن حين زارت ملعب الاتحاد لأول مرة في حياتها مع والدها، وكانت طفلة، وتصورت بقميص يحمل اسم أجويرو.



وتقول أنها منذ ذلك اليوم تحلم باللعب مع السيتي، وقد تحقق حلمها فعلاً.