نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدالة العميد. مباشراً موعد مباراة العدالة والاتحاد الجولة 1 ورابط تذاكر مباراة العدالة والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العدالة والاتحاد في إطار مباريات الجولة الأولى، من دوري روشن 2022 يعود العميد من جديد للمنافسة على الألقاب المحلية والدولية، ويبدأ رحلة البحث عن لقب الدوري السعودي من مباراة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وكان الاتحاد قريب جداً من حصد اللقب الموسم الماضي، وظل على القمة أغلب فترات الموسم ولكن خبرة الهلال حسمت اللقب لصالحة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم التشكيل المتوقع للاتحاد في اللقاء، والموعد والقناة الناقلة ومعلق اللقاء والحكم وكافة تفاصيل اللقاء فتابعونا.

موعد مباراة العدالة والاتحاد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا الربع مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، السادسة إلا الربع بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، السابعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام العدالة