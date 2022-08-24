"بسبب بوسة" اتفرج مراسل أون تايم سبورت يضرب مشجع زملكاوي

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مراسل أون تايم سبورت يعتدى على مشجع زملكاوي

رياض - احمد صلاح - شهدت مراسم تتويج نادي الزمالك بالدوري العام المصري حالة من عدم النظام وذلك جعل إتحاد الكرة ورابطة الأندية تتعرض للإنتقادات من جانب عشاق الفارس الأبيض وبما فى ذلك المحلل الشاب أحمد عفيفي الذى أكد على وجود بعض الأشخاص خارج المنظومة الرياضية فى أرض ملعب ستاد القاهرة خلال مراسم التتويج مما جعل هناك حالة من الهرج والمرج.

قامت قناة أون تايم سبورت بإستضافة عدد من نجوم نادي الزمالك بعد مباراة الفريق الأبيض أمام الإتحاد السكندري حيث تواجد الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي بالإضافة إلي محمد نديم الحارس الشاب وأحمد السيد زيزو وخلال إستضافة تحدث زيزو مع مراسل أون سبورت قام أحدي مشجعي الزمالك بتقبيل هداف الدوري العام المصري السيد زيزو.

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مراسل قناة أون سبورت حاول إبعاد المشجع الزملكاوي من أمام الكاميرا ولكن بطريقة قد تكون غير مناسبة ولكن متابعي السوشيال ميديا أكدوا أن الخطئ الأكبر يقع على الجهة المسؤولة عن تنظيم مراسم الإحتفال بتتويج الفارس الأبيض بالدوري العام المصري للموسم الثاني على التوالي بعد مناسة شرسة مع الأهلي.