بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 2022-08-24 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - نقدم إليكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي التي اعلنت عن اذاعة ونقل المباراة بصورة مجانية، حيث زاد معدل البحث بشكل كبير في الساعات الآخيرة من قبل الجماهير العاشقة للكرة العالمية بصورة عامة لمعرفة موعد اللقاء الذي سيجمع بين برشلونة مباشر ومان سيتي، حيث كان الكثير من المشجعين لم يكن لديهم المعلومة بأن الطرفين سيلتقوا وجهاً لوجه في مباراة ودية ونعرض لكم في السطور المقبلة كافة التفاصيل التي تخص الموقعة الكبري، بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي يلا شوت.

يستعد برشلونة لخوض مباراة ودية امام مانشستر سيتي الانجليزي في لقاء ودي تم الاتفاق علي انعاقده في الايام الماضية، ومن وقتها الجميع في انتظار اللقاء حيث لم يتقابل الفريق الاسباني امام المان سيتي منذ فترة طويلة والمشجعين يريدوا بأن يعرفوا من سيتفوق في هذا الصراع الكروي المتوقع بأن يكون في غاية الاثارة والمتعة، حيث ستلعب المباراة وارباحها ستذهب إلي مرضي الضمور العضلي، حيث تم توجيه دعوه لمسئولي الفريقين علي عقد مباراة تجمع بينهم خيرية لن يستفاد منها اي فريق ولبوا الامر في لافتة رائعة نأمل بأن نراها دائما.

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اشارت تقارير صحفية قبل انطلاقة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر بأن ممفيس ديباي لاعب البرسا اصبح قريب من الرحيل عن الفريق بشكل كبير قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اشارت موندو ديوبرتيفو المجلة المعروفة بأسبانيا، بأن هناك رغبة مشتركة من كلاً الفريقين علي فسخ التعاقد، ويأتي ذالك بسبب رغبة اللاعب في عدم تخفيض راتبه في الفترة المقبلة، وهي ما ترفضه الاداء في الوقت الحالي تنفيذاً للسياسة التي تتبعها من اجل التعامل مع الازمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق، ليقترب ديباي بشكل كبير من مغادرة الفريق الكتالوني.

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برشلونة ومانشستر سيتي مباراة ستلعب غداً الاربعاء الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، مواجهة مرتقبة بشكل كبير ورحبت الجماهير بشكل كبير بهذه الفكرة وتمنوا بأن تتكرر كثيراً في المستقبل من اجل تدعيم مرضي الضمور الذي اصبح علاجهم مكلف ويتخطي الكثير من الملايين، واعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم المباراة عن نفاذ كافة التذاكر التي تم طرحها للمواجهة التي شهدت اقبال كبير علي عملية التيكيتات، حرصاً من الجمهور علي تقديم عمل خيري انساني لهؤلاء الاطفال.

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يبدو بأن الميركاتو بالنسبة لبرشلونة لم ينتهي بعد واصبح البلوجرانا يبحث عن بديل ماركوس ألونسو بعدما تم تعثر المفاوضات التعاقد مع اللاعب التي بائت بالفشل، واستقر الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز علي ضم لاعب في مركز الظهير الايسر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الذي بدأ في الايام القليلة الماضية، وهناك انباء تشير بأن المدرب الاسباني ابدي اعجابه بخافي جالان لاعب سيلتا فيجو، وهو ما كان في رأسه كحل ثاني في حال فشل صفقة ألونسو وهو ما حدث بالفعل، لكن لا يوجد شيئ رسمي حتي الآن.

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لم تحصل شبكة قنوات بين سبورت علي حقوق نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي لكنها ستكون منقولة عبر قناة barca tv القناة المخصصة لنقل ابرز لقطات تدريب البرسا بجانب المواجهات الغير رسمية كما تعودنا في فترة الاعداد القوية التي خاضها الفريق وإذاعة اللقاء علي مواقع التواصل الاجتماعي لكن بتعليق اسباني فقط، وسنوافيكم بمزيد من المستجدات.

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مباراة التلميذ ضد الاستاذ هكذا يكون عنوان مباراة برشلونة ومانشستر سيتي التي ستلعب اليوم الاربعاء، مع تقابل تشافي امام معلمه بيب جوارديولا الجميع في انتظار هذه المواجهة التي ستكون من نوع خاص من علي خط الملعب، حيث سنستمع بلقائين وليس لقاء واحد، الماتش الاول هو بين لاعبي الفريقين ومتوقع بأننا سنخرج منها بمتعة كروية، والمواجهة الثانية بين المدربين الكبار لنتابع ما سيحدث في الماتش.

بث مباشر برشلونة ومانشستر سيتي، اعلنت اللجنة المسئولة عن مباراة برشلونة ومانشستر سيتي عن نفاذ كافة التذاكر التي تم طرحها للقاء بواقع 50 الف تذكرة تقريباً، حيث استجابت الجماهير للمبادرة الخيرية وقاموا بالتسارع للمشاركة في العمل الخيري التي تذهب كافة ارباحه لدعم امراض مرضي الضمور والتي منهم مؤمن زكريا لاعب الاهلي المصري.