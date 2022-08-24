"شوف طريقك".. الأهلي يوافق رسميًا على احتراف ابن النادي مقابل 2.5 مليون دولار

الأهلي يوافق على بيع مهاجم الفريق

أعلن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بأن صفقة انتقال مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي آلتاي التركي قد أصبحت وشيكة للغاية ومن المتوقع بأن يتم حسمها بشكل نهائي في غضون الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المصدر، بأن النادي التركي قد قدم عرض رسمي بقيمة وصلت لنحو 1.5 مليون دولار من أجل التوقيع مع أحمد ياسر، ولكن الأهلي طلب رفع المبلغ المالي إلى 2 مليون دولار، وكذلك الحصول على نحو 500 ألف دولار كحوافز وإضافات فيما بعد بناءً على مستويات اللاعب مع فريقه الجديد.

الخطيب يفجر مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

قالت تقارير صحفية بأن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يجهز لمفاجأة مدوية لجماهير القلعة الحمراء خلال هذه الفترة، وذلك بعد نحو ساعات قليلة من الصدمة التي تعرض لها البعض من تلك الجماهير عقب إعلان استقالة مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي.

وأوضح مصدر مسؤول ورفيع المستوى في الأهلي، بأن الخطيب قد عقد جلسات مع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق من أجل أن يتولى من الأخير منصب رئيس شركة الكرة الجديد في القلعة الحمراء.